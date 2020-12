נתניהו: "ישראל מחויבת למעבר לאנרגיה מתחדשת עד שנת 2050"

"ישראל מחויבת לחלוטין למעבר מדלקים פוסיליים לאנרגיה מתחדשת עד לשנת 2050". כך אמר היום (שבת) ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בוועידת האקלים הבינלאומית בבריטניה. לדברי נתניהו, "בתחום האנרגיה הסולארית, במהלך חמש השנים האחרונות, הגדלנו את הייצור מכ-2% לכ-10%. עד לשנת 2030, אנרגיה סולארית תספק יותר משליש מכלל החשמל של ישראל".

ראש הממשלה התייחס לאתגר המרכזי במעבר לאנרגיות מתחדשות - תחום אגירת האנרגיה. לדבריו, "האתגר שעדיין ניצב בפנינו בתחום האנרגיה הסולארית הוא סוגיית האחסון. ממשלתי שוקדת על מדיניות שתתגבר על האתגר הזה. למזלנו, יש לנו מאות חברות הזנק ישראליות שעובדות על נושא זה, ועל נושאים אחרים בתחום האנרגיה החלופית. חברות אלה מקבלות ועתידות לקבל מיליארדי דולרים בהשקעות. אני משוכנע שמדענים ויזמים ישראליים, בזכות כושר ההמצאה שלהם שאינו יודע שובע, יאפשרו לנו למלא את תפקידנו במהפכת האנרגיה הסולארית הגלובלית".

על כן, תשתף לדבריו פעולה ישראל עם איחוד האמירויות ובחריין: "שיתוף פעולה בתחום האנרגיה הסולארית הוא גם חלק בלתי נפרד משיתוף הפעולה החדש שלנו עם איחוד האמירויות הערביות ובחריין. לכן, אנרגיה סולארית לא רק מסייעת לבטל את התלות בדלקים פוסיליים, אלא גם עוזרת לנו לחזק את השלום הישראלי-ערבי. שתי המטרות האלה מציעות לנו עתיד בהיר, נקי ובטוח".

לאחרונה הציבה ישראל יעדים בתחום האנרגיה לשנת 2030: הגעה לסף ייצור של 30% חשמל מאנרגיות מתחדשות. ואמנם, ישראל לא מימשה את היעד הקודם שהציבה - 10% עד 2020. בדו"ח מבקר המדינה האחרון שפורסם לפני כחודש, מצא המבקר כי בסוף שנת 2019 עמד ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות על 5% בלבד, לעומת יעד הביניים שהוצב - 10%. בשנת 2020 ההתייעלות האנרגטית של ישראל הייתה צריכה לעמוד על 20%, אך בפועל שיעור ההתייעלות עומד על 7.5% בלבד. בנוסף, לפי המבקר, גם בתחום התחבורה - סקטור משמעותי מאוד המסב זיהום אוויר רב ומבצע שימוש ניכר בדלקים מאובנים, המצב אף הוא אינו מעודד. בעוד שנקבע כי עד שנת 2030 תופחת הנסועה הפרטית ב-20%, משנת 2015 ועד שנת 2018 דווקא גדל היקף הנסועה ברכבים פרטיים ב-15%, לעומת גידול של 2% בלבד בתחבורה הציבורית.

לישראל, בשלב זה, אין תוכנית ממשלתית מאושרת להגעה לנייטרליות פחמנית ומעבר מוחלט לדלקים מאובנים עד שנת 2050. לפי החלטת הממשלה, בשנת 2030 70% מסקטור החשמל בישראל יתבסס על גז טבעי - דלק מאובן התורם לשינויי האקלים ומחריף אותם.

יתר על כן, בחודש אוקטובר האחרון, מיד לאחר כינון היחסים עם איחוד האמירויות, חתמה קצא"א על הסכם לשינוע נפט מאיחוד האמירויות לישראל. החברה תשנע נפט בקו ימי מאזור המפרץ הפרסי לאילת ומשם למתקני קצא"א באשקלון, תוך אספקה ללקוחות באגן הים התיכון. ארגוני הסביבה מוחים על ההחלטה, שלטענתם לא רק מקבעת את השימוש בדלקים המאובנים המזהמים, אלא גם מציבה בסכנה את שונית האלמוגים באילת.

לרגל הוועידה, מנהיגי האיחוד האירופי סיכמו לחתוך את פליטות הפחמן של מדינותיהם ב-55% עד שנת 2030. ממשלת בריטניה אף הודיעה אתמול (ו') כי משלם המסים הבריטי יפסיק לממן פרויקטים של דלקים מאובנים מעבר לים, כחלק מהדחיפה של הממשלה לפעולה בינלאומית בנושא האקלים. בכך, לא תעמיד יותר הממשלה מימון לפרויקטים של פחם, נפט וגז טבעי מחוץ לשטחה.

משלמי המסים בבריטניה מימנו פרויקטי פיתוח של דלקים מאובנים מעבר לים ביותר מ-21 מיליארד לישט, למרות קריאותיהם של פעילי אקלים וחברי פרלמנט לעצור זאת. בריטניה כבר הציבה יעד חדש להפחתת הפליטות שלה בהתאם להסכם פריז - עד שנת 2030, תפחית בריטניה את הפליטות ב-68% בהשוואה לרמתן ב-1990.

היום, כאמור, חמש שנים לאחר כינון הסכם פריז, התאספו מנהיגים של יותר מ-70 מדינות לפסגת אקלים, בה הציבו התחייבויות חדשות בנוגע להתמודדות עם משבר האקלים. לפי מחקרים, ההתחייבויות הנוכחיות במסגרת הסכם פריז אינן מספיקות בכדי לעמוד במטרה לשמור על עליית הטמפרטורה העולמית מתחת ל-1.5 בהשוואה לתקופה הטרום תעשייתית.

