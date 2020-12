מהדורה ראשונה של הארי פוטר ואבן החכמים נמכרה בכ־300 אלף שקל

עותק ההדפסה הראשונה של הספר "הארי פוטר ואבן החכמים" נמכר במכירה פומבית בבריטניה עבור 68 אלף פאונד (כמעט 300 אלף שקל).

העותק בכריכה קשה, היה אחד מבין 500 עותקים שהודפסו בהדפסה ראשונה על ידי הוצאת בלומסברי בשנת 1997 לפני שהסופרת ג'יי ק'יי רולינג הפכה לסופרת־סלב. מהדורה ראשונה נוספת של הארי פוטר נמכרה בסכום מעט נמוך יותר, 50 אלף פאונד (כ־215 אלף שקל).

The wizard, 🧙‍♂️ books expert Jim Spencer, has done it again. Two Harry Potter hardback first editions sold for £50k & £68k today. Plus several more rare Potter books made £50k.



Jim's dedication knows no bounds & we're delighted for all. 😁👏@HansonsAuctions @Mr_Mulliner pic.twitter.com/3DjtxVo8JE