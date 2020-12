שירותי גוגל חזרו לפעול אחרי תקלה עולמית

שירותי גוגל, כולל יוטיוב, ג'יימל וגוגל דוקס, חזרו לפעול אחרי תקלה עולמית, שהובילה לכך שלא היו נגישים. התקלה החלה לפי הדיווחים בשעה האחרונה והשפיעה גם על המשתמשים בישראל.

הדיווחים על התקלה הנרחבת, שהשפיעה גם על שירותים אחרים של גוגל כמו גוגל מפות, הגיעו ממשתמשים בכל רחבי העולם בטוויטר וברשתות החברתיות. בנוסף, משתמשי מוצרי בית חכם שעובדים על המערכת של גוגל דיווחו גם הם על תקלות ברחבי העולם. מנוע החיפוש של גוגל המשיך לעבוד.

גוגל אישרה את התקלה וצוות יוטיוב צייץ בטוויטר כי "אנחנו מודעים שיש הרבה בעיות בגישה ליוטיוב כרגע - הצוות שלנו בודק זאת. אנחנו נעדכן כאשר יהיו לנו יותר חדשות".

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now - our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.