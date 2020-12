בתוך שלוש שנים: משקיע אמריקאי הפך למיליונר בזכות טסלה

ברנדון סמית האמריקאי הפך למיליונר בזכות השקעה ביצרנית המכוניות החשמליות טסלה.

בסוף יוני 2017, השקיע סמית 10 אלף דולר מחסכונותיו במניות טסלה. סמית סיפר ל"בלומברג" שזו הייתה הפעם הראשונה שבה הוא השקיע בחברה. עם כל משכורת, סמית, שעובד כמפיק וידיאו, קנה עוד קצת ועוד קצת ממניות טסלה ובסך הכל השקיע 90 אלף דולר בחברה שייסד היזם אלון מאסק.

"אני לא מרוויח 6 ספרות ואני לא יודע כלום על אופציות. אני פשוט קניתי וחיכיתי כל הזמן הזה. לא מכרתי אפילו מניה אחת", אמר סמית ל"בלומברג". כעת לטענתו, המניות שברשותו שוות מעל למיליון דולר, והוא יכול להכריז בגאון שגם הוא "Teslanaires" (טסליונר, כלומר מיליונר בזכות טסלה).

Holy smoke's I'm a $TSLA-naire! It was @Gfilche that got me inspired to invest 42 months ago, @truth_tesla's deep dives that bolstered my confidence, @TeslaPodcast kept me regularly informed. TY to @Tesla employees & @elonmusk for executing. The journey just started, HODL ❤️🍻 pic.twitter.com/9jCEFgzcDv