תקופת הקורונה טרפה את הקלפים בשוק העבודה. מנהלים ועובדים כאחד נאלצים לעכל שינויים מהירים ולהסתגל אליהם תוך כדי תנועה. איך מנהלים ומתנהלים בעולם כזה? במדור החדש "ניהול וקריירה" נציג בפניכם את מיטב המומחים שיציעו דרכים להתמודד עם עולם העבודה המשתנה, או לכל הפחות ייתנו לנו כמה נקודות למחשבה

כותרת הפרופיל חשובה לא פחות מהתמונה, ולמעשה חשיבותה קריטית. מגייסות, הד-האנטרים, מנהלים מקצועיים וכל מי שמחפש להכיר אנשים כמוך, יפספס אותך רק כי השארת אותה ריקה. מה כותבים? אלה הדברים שצריך להקדיש להם מחשבה:

1. האורך המרבי של הכותרת התרחב מ-120 ל-215 תווים. הביאו בחשבון שבחיפוש ניתן לראות את ה-90 הראשונים, לכן מלאו אותם במילות המפתח הכי רלוונטיות לכם.

2. ברירת המחדל היא לתאר את התפקיד שלכם ובאיזה ארגון אתם עובדים. אם אתם עצמאים, כתבו בקצרה מהי המומחיות שלכם ומהו תחום העיסוק.

3. אם אתם "אנשי העולם החדש", בעלי עיסוקים שונים (למשל: גם שכיר ובמקביל מרצה) - במקרה כזה מקובל לציין את הטייטלים ולהשתמש בקו מפריד (|) ביניהם.

4. אם אתם מתחילים או לקראת סיום הלימודים, אבל בעלי ניסיון כלשהו, ציינו בכותרות את תחום ההתמחות, למשל את שפות התכנות שאתם מכירים.

5. לעיתים קרובות אני נתקלת בכותרת Looking for my next challenge. ההמלצה שלי היא לא לציין זאת. אם בחרתם כן לציין, היו ספציפיים ופרטו מה אתם מחפשים (אילו תפקידים ותחומים).

6. בדקו מהם הטייטלים (הגדרות התפקיד) הרלוונטיים. אם הטייטל שלכם ייחודי לארגון שבו אתם עובדים, עדיף להשתמש בטייטל מזוהה ומוכר בשוק (כל עוד הוא אכן משקף את התפקיד והכישורים שלכם).

בתחומים רבים קיימת אינפלציה של הגדרות. אפשר להיעזר בלינקדאין עצמו כדי לברר מה רלוונטי לכם: ראו מה מופיע בפרופילים אחרים באותו תחום, בהגדרות התפקידים המופיעות במשרות וכמובן ב-Skills(על כך נרחיב בטור הבא).

שירה בורנשטיין היא מומחית למיתוג וקריירה בעידן הרשתות, בעלת תואר שני בלימודי עבודה מאוניברסיטת תל אביב וותק של 16 שנה במשאבי אנוש. חיה ונושמת את שוק העבודה ולינקדאין