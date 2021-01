איראן החלה להעשיר אורניום; נתניהו: "לא נאפשר לה נשק גרעיני"

איראן הודיעה כי החלה את תהליך העשרת האורניום שברשותה לרמה של 20%. דובר הממשלה מסר הודעה ולפיה הבוקר הוחל בהליך ההעשרה במתקן בפורדו, ובמהלך היום יהיו כבר התוצרים הראשונים מוכנים, אוראניום מועשר לרמה הזו.

Iranian government spokesman Rabi’ei says that #Iran has started the process of 20 percent enrichment of uranium in Fordow, adding "the gas injection process started a few hours ago and the first UF6 product will be available in a few hours". pic.twitter.com/dpJiWlZepx