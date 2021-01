רגעים מדהימים פקדו את בירת ארה"ב ביום ד' אחר הצהריים (ערב מאוחר בישראל).

תומכים אלימים של דונלד טראמפ נענו לקריאתו המפורשת להתנגד "בחוזקה" לתוצאות הבחירות, פרצו אל מעונו של הקונגרס בגבעת הקפיטול, הניסו סנאטורים וצירים אל מקומות מחבוא, השתלטו לזמן קצר על מליאת הסנאט, וחסמו את מבואות הבניין ההיסטורי הזה.

דיונים על תוצאות הבחירות לנשיאות שהתקיימו במליאות הסנאט ובית הנבחרים הופסקו זמן קצר לאחר שהתחילו. לא ברור מתי יתחדשו. ראש העיר של וושינגטון הטילה עוצר לילה.

רק לאחר שעתיים של פריעת חוק והתנגשויות בין מפגינים למספר קטן להפליא של שוטרים, דונלד טראמפ הורה למשמר הלאומי להשיב את הסדר על כנו.

במרוצת המהומות, שהוקרנו בשידורים חיים מחוף אל חוף ומיבשת אל יבשת, טראמפ, רב-הצייצים, הסתפק בציוץ רפה אחד שבו קרא לתומכיו "להוסיף ולשמור על השקט". השקט לא נשמר אף דקה אחת לפני ציוצו, או אחריו.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order - respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!