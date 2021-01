"אינני חוגג או מרגיש גאווה", כתב מייסד ומנכ"ל טוויטר, ג'ק דורסי, בשרשור ציוצים ארוך על חסימתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מהרשת החברתית. דורסי ציין כי החלטה שקולה התקבלה במשרדי הרשת לאחר אזהרות שנשלחו לנשיא טראמפ ובתום ניתוח המידע שהיה בידי טוויטר על איומים על בטיחות פיזית.

"האם זו הייתה פעולה נכונה?", שאל דורסי בהמשך והשיב לעצמו שעבור טוויטר זו הייתה החלטה נכונה. מנכ"ל טוויטר הדגיש כי הוא עמד בפניו נסיבות חריגות במיוחד שחייבו את כולם בטוויטר למקד את כל פעולותיהם בביטחון הציבור. "פגיעה אופליין בשל שיח אונליין היא אמיתית באופן מפלצתי והיא מניעה את המדיניות שלנו יותר מהכל", דברי דורסי.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?