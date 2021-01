אירופה מברכת את הנשיא ביידן; שר החוץ הגרמני: שמח שטראמפ עזב

מנהיגי רוב מדינות אירופה והאיחוד האירופי בירכו היום את הנשיא האמריקאי ה-46, ג'ו ביידן, בניסיון להתחיל ולשקם את היחסים שסבלו הרעה משמעותית במהלך כהונתו של הנשיא היוצא דונלד טראמפ. "אני שמח שהוא עזב", הודה באופן בלתי-דיפלומטי שר החוץ הגרמני הייקו מאס בראיון לעיתון "בילד" הערב. טראמפ "סימן" את גרמניה מיוחד כיריבה בתחום הסחר והכלכלה, והוביל שורת עימותים חזיתיים עם הכלכלה הגדולה באירופה.

בבירות אחרות ביבשת התרכזו המנהיגים בברכות כלפי הנשיא החדש. "השחר החדש שעולה כעת על ארה"ב הוא הרגע שחיכינו לו כל כך הרבה זמן", אמרה נשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר-לאיין בפרלמנט האירופי, "אחרי ארבע שנים ארוכות, שוב יש לאירופה חבר בבית הלבן". טראמפ הטיל מסים ומכסים על האיחוד האירופי בנימוק של דאגה לביטחון הלאומי, שם ללעג את הסכם הגרעין שחתמו מדינות אירופה עם איראן, התנגש עמו בנושאי סחר ואיכות הסביבה וגם עירער את יציבות ברית נאט"ו שיצרה את הסדר העולמי בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה.

The United States is back.

And Europe stands ready. 🇺🇸🇪🇺



We can together join forces to push for global change - based on our common values, interests and multilateralism.#InaugurationDay #ThisIsTheEU pic.twitter.com/MeVtwOtmDd - European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) January 20, 2021

פון דר-לאיין אמרה כי האיחוד "מוכן ומזומן לשוב וליצור קשר עם שותף ותיק ואמין, במטרה להפיח חיים חדשים בברית הטרנס-אטלנטית המוערכת שלנו". האיחוד הזמין את ביידן, שבמשך שנותיו בסנאט וכהונותיו כסגן-נשיא פעל רבות למען הברית הטרנס-אטלנטית וקידום היחסים בין ארה"ב לאירופה, לפסגה שתעסוק בעתיד נאט"ו, שינויי האקלים והמאבק בנגיף הקורונה במועד בלתי-ידוע.

ראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון, שנאלץ להתגונן בשנה האחרונה מפני חיבוק הדוב שהציע לו טראמפ בשל עמדותיו נגד האיחוד האירופי ובעד הפרישה ממנו, אמר כי הוא מצפה לעבוד במשותף עם ביידן. הנשיא האמריקאי כבר התערב ישירות בסוגיית הברקזיט, כאשר הודיע לממשלה הבריטית כי אינו תומך ביוזמת השוק המשותף שהציגה בתוך הממלכה הבריטית - צעד שהיה מנוגד להסכם הפרישה עם האיחוד. ביידן מקורב מאוד לאירלנד, ביקר בה כמה פעמים ומגיע ממשפחה אירית-אמריקאית. "המטרות שלנו הן זהות ונעבוד יד ביד כדי להשיג אותן", אמר ג'ונסון, וציין בין השאר את המאבק בקורונה, סוגיות ביטחון וקידום הדמוקרטיה.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. - Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

גם ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה, ששרד הצבעת אי אמון בממשלתו בימים האחרונים, הביע תמיכה בביידן ואמר כי הוא "מצפה" לרגע שבו שתי המדינות יעבדו יחד. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז, מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית, אמר כי ניצחונו של ביידן מסמל "ניצחון של הדמוקרטיה על הימין הקיצוני". נשיא צרפת עמנואל מקרון, שלו היו יחסים מתוחים עם הנשיא האמריקאי היוצא, בירך את ביידן והאריס וכתב בטוויטר: "יחד נהיה חזקים כדי לעמוד בפני האתגרים של זמננו".