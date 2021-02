דני דנון, שגריר ישראל באו"ם לשעבר, מסתייג בשיחה עם גלובס מהאופן שבו נוסח הציוץ שעורר סערה, וטוען שהפרשנות שניתנה לו בישראל שגויה. עוד אומר דנון שלא שוחח עליו עם ראש הממשלה.

@POTUS Joe Biden, you have called world leaders from#Canada#Mexico#UK#India#France#Germany#Japan#Australia#SouthKorea#Russia

Might it now be time to call the leader of #Israel, the closest ally of the #US?

The PM's number is: 972-2-6705555 pic.twitter.com/OYgPvVga6F