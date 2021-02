ממשלת ישראל מחדשת ומרחיבה את הפעילות עם חברת חלל-תקשורת בהסכם שירותים שהיקפו המצטבר מסתכם לכ-26 מיליון דולר (84 מיליון שקל). העסקה החדשה מאריכה את תקופת השירות שמקבלת המדינה על גבי הלוויינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 7, וכן מוסיפה קיבולת לוויינית בעמוס-4 לשנים הקרובות.

לדברי חלל תקשורת , השירותים שמקבלת הממשלה באמצעות שלושה משיבים בלוויין עמוס 3 בתחום תדר Ku יוארכו לפרקי זמן שונים ולתקופה שתסתיים ב-31 באוגוסט 2024, וזאת בתמורה לתשלום מצטבר של כ-13 מיליון דולר (42 מיליון שקל). שירותים אלו מתווספים לשירותים שמקבלת הממשלה באמצעות עמוס 3 מכוח הסכם נוסף הין הצדדים ולאורך חיי הלוויין.

בנוגע ללוויין עמוס 4, מציינת חלל תקשורת כי היא תספק לממשלה שירותים באמצעות משיב נוסף בתחום תדר Ku למשך שלוש שנים, בתמורה לתשלום מצטבר של כ-9 מיליון דולר (29 מיליון שקל) למשך שלוש שנים. שירותים אלו יינתנו בנוסף לשירותים שכבר מקבלת הממשלה מלוויין זה בהתאם להסכמים קיימים בין הצדדים.

עוד מציינת החברה, כי השירותים שמקבלת הממשלה באמצעות משיב אחד בלוויין עמוס 7 יוארכו בשנה נוספת ויתרמו לה הכנסות של כ-4 מיליון דולר (13 מיליון שקל). ההסכמים החדשים עם הממשלה מצטרפים לצבר הזמנות של 325 מיליון דולר (1.05 מיליארד שקל) שהציגה חלל תקשורת ב-1 באוקטובר 2020.

הלוויינים עמוס 3 ועמוס 7 פועלים בנקודת שמים 4 מעלות מערב, המספקת שירותי תקשורת לוויינית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה. הלוויין עמוס 4 ממוקם בנקודת שמים 65 מעלות מזרח, המספקת שירותי תקשורת לוויינית באסיה ובאפריקה.

עמוס 7 הוא לוויין אותו חכרה חלל-תקשורת עד ל-26 בפברואר 2022 בעוד שעמוס 3 הוותיק צפוי לפעול עד סוף ינואר 2026, לפי הערכות יצרן הלוויין. בחלל-תקשורת בוחנים כעת אם האפשרות לרכוש לוויין חדש שיפעל בנקודת שמים 4 מעלות מערב, וזאת למרות שהתעשייה האווירית אמורה לייצר עבר ממשלת ישראל לוויין חדש שישוגר לנקודת שמים זו.

חלל תקשורת טרם פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2020 כולה. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה החברה עם הכנסות של 65.9 מיליון דולר, ששיקפו צמיחה של 7% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019.

ממשלת ישראל היא הלקוח הגדול ביות של חלל-תקשורת. בשנת 2019 רשמה חלל-תקשורת הכנסות של 29 מיליון דולר ממכירת שירותים לממשלת ישראל, שהיוו 35.1% מסך הכנסות החברה. הכנסות אלו כללו שירותים מלווייני נקודת שמים 4 מעלות מערב בהיקף של 21.1 מיליון דולר ושירותים מלוויין עמוס 4 (נקודת שמים 65 מעלות מזרח) בהיקף של 7.9 מיליון דולר.

הלקוח הגדול השני של חלל תקשורת היא חברת הטלוויזיה בלוויין yes, שהייתה אחראית ל-26.2% מהכנסות חלל-תקשורת ב-2019 (21.6 מיליון דולר ב-2019). ההסכם בין yes לחלל-תקשורת עתיד להסתיים בתחילת 2026 (עם סיום חייו של עמוס 3) וזאת לאור החלטתה של yes לעבור לשירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט.

לחלל-תקשורת ארבע סדרות אג"ח בהיקף כולל של 1.54 מיליארד שקל. בסוף החודש הנוכחי תבצע החברה פדיון מוקדם מלא של סדרת אג"ח ו' בתמורה לתשלום קרן וריבית של 135.5 מיליון שקל.

סדרה ו' הובטחה עד כה בשעבוד ראשון על צבר ההזמנות של לוויין עמוס 3, שהסתכם בתחילת אוקטובר 2020 ב-164 מיליון דולר ושאליו התווספו כעת עוד 13 מיליון דולר כאמור. בעקבות ההחלטה על הפדיון המוקדם, תשוחרר בטוחה זו ותירשם לטובתם של מחזיקי אגרות החוב מסדרה ט"ז של החברה.

סדרה ט"ז היא הסדרה הגדולה ביותר של חלל-תקשורת והיקפה הנוכחי עומד על 982 מיליון שקל ערך נקוב. הסדרה צמודה לדולר ולכן היקף החוב למחזיקים עומד כיום על 840 מיליון שקל במונחי פארי.

לסדרה ט"ז משך חיים ממוצע (מח"מ) של 2.7 שנים והיא נסחרה היום לפי תשואה שנתית לפדיון של 7.6 שנים. שיעבוד צבר ההזמנות של עמוס 3 לטובת מחזיקי סדרה זו משפר את כעת את מצבם.

חלל תקשורת, שנמצא בשליטתו של כונס הנכסים של קבוצת יורוקום, נסחרת בבורסה לפי שווי של 125 מיליון שקל, לאחר שאיבדה כ-23% מערכה בשנה האחרונה. במקביל להתקשרות זו עם ממשלת ישראל, ממשיכה חלל-תקשורת להרחיב את שירותיה עבור ממשלות נוספות במטרה לאפשר קישוריות ושליטה בפס רחב גם באזורים רחוקים ומבודדים.

החברה מקיימת מגעים עם מספר מדינות להטמעת פלטפורמת ה- DCP (Digital Community Platform ), אשר הושקה לאחרונה, ולביצוע פיילוטים נוספים בהמשך לפעילות שהחלה ומתבצעת כיום במדינה באפריקה. שירותי ה-DCP מאפשרים הקמת תשתיות תקשורת ושירותי ענן מקומיים בקהילה, המחוברים באמצעות תקשורת לוויינית יעילה ומתקדמת, ומאפשרים מתן שירותי ממשל חיוניים לפריפריה.

התשתית מספקת פתרון כולל בתחומים כגון רפואה, חינוך, רישום אוכלוסין, ביקורת גבולות, שירותים מוניציפליים, תשלומים, שירותי דואר ועוד. הטכנולוגיה של חלל-תקשורת מאפשרת לממשלות פריסה מהירה לצד שליטה וגמישות בשירות ובתוכן וכן שימוש מקומי איכותי וזמין לתושבים בכל עת.

דן זיצ'ק, מנכ"ל חלל-תקשורת, אמר היום כי "אנחנו שמחים מאד על המשך שיתוף הפעולה ההדוק והרחבת הפעילות עם הממשלה. השירותים הניתנים לממשלה במסגרת ההתקשרות החדשה הינם צעד משמעותי נוסף בקשר האסטרטגי והמתחזק בין חלל-תקשורת למדינת ישראל. בנוסף, השקנו לאחרונה את שירותי ה-DCP , המאפשרים למדינות לחבר במהירות, ביעילות ובביטחון את הפריפריה הקרובה והרחוקה לשירותי ממשלה חיוניים הניתנים לאזרחים במגוון תחומים כגון רפואה וחינוך. הפלטפורמה תעזור לממשלות לנקוט בצעדים משמעותיים גם כחלק מאתגרי תקופת הקורונה".