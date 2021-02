לא כולם הרוויחו: משקיעי גיימסטופ שהימרו בגדול – והפסידו בגדול

סלבדור ורגארה כל-כך התלהב מגיימסטופ בסוף ינואר, שלקח הלוואות בגובה 20 אלף דולר והשתמש בהן לרכישת מניות. ואז המניה התוססת צנחה בכמעט 80%.

רכבת ההרים של מניית גיימסטופ פגעה בתיקי ההשקעות של משקיעים כמו ורגארה, שרכשו אותה בעיצומה של הטרפת ברשתות החברתיות. הסוחרים המזדמנים האלה אומרים שגיימסטופ היה קניית ה־YOLO שלהם, ראשי-תיבות של "You Only Live Once". הם קנו אותה סביב השיא שלה בסוף ינואר, והימרו על כך שתמשיך לטפס באופן אסטרונומי. אומנם חלקם מכרו לפני ההתרסקות, אבל אחרים, שהחזיקו במניותיהם, נמצאים כרגע בחובות.

ורגארה, מאבטח בן 25 מוירג'יניה, החל להשקיע לפני ארבע שנים, אחרי שהחליט שהוא רוצה לפרוש צעיר. על-מנת לחסוך כסף, הוא נוהג בהונדה סיביק משנת 1998, אוכל הרבה אורז וגר אצל אבא שלו. הוא מעביר את חסכונותיו בעיקר לקרנות מדדים מגוונות, שכרגע מוערכות בכ־50 אלף דולר. ואז יום אחד, כשקרא בפורום WallStreetBets שהוא חבר בו כבר תקופה ארוכה, הוא ראה פוסט אחרי פוסט של אנשים שקנו מניות של גיימסטופ וצפה בנסיקה במחיר המניה.

ורגארה לא רצה לגעת בהשקעות שלו בקרנות צמודות מדדים, אז במקום זה הוא החליט לבקש הלוואה פרטית בריבית של 11.19% מחברת אשראי והשתמש בה למימון רוב הקנייה של מניות גיימסטופ. הוא קנה כל מניה ב־234 דולר.

מניות גיימסטופ התחילו את השנה סביב 19 דולר, טסו לכמעט 350 דולר בסוף ינואר (וכמעט נשקו ל־500 בפעולות קנייה ומכירה שנעשו באותו יום) - ואז החלו לרדת חזרה לכדור הארץ. ביום שישי סגרה המניה על מחיר של 52.40 דולר, 85% פחות מהמחיר הגבוה ביותר אליו הגיעה.

"חשבתי שהיא תוכל להגיע עד אלף דולר. באמת האמנתי לדיבורים, שזה דבר גרוע לעשות", אמר ורגארה.

ורגארה מתכנן להחזיק במניות מפני שהוא מאמין שהחברה תשתקם, ומשתמש במשכורת החודשית שלו לכיסוי ההלוואה. לאחר שתיגמר מגפת הקורונה, הוא מקווה לחזור לפיליפינים, לחיות מהחסכונות שלו ולפתוח עמותת צדקה. ההפסדים מגיימסטופ עיכבו את התוכניות שלו בערך בחצי שנה, כך אמר.

סחר בחינם ואפליקציות פשוטות להפעלה הפכו את זה להרבה יותר פשוט למשקיעים פרטיים לשפוך כסף למניות כמו גיימסטופ. בעולם ללא נסיעות בינלאומיות, הופעות או בילויים אחרים, אפליקציות בורסה כמו רובין הוד (Robinhood Markets) מושכות אלפי משתמשים חדשים המבקשים גם להפיג את השעמום וגם לעשות מכה.

לפני המגפה, פטריק ווסולווסקי היה בודק את תיק ההשקעות שלו פעם בשבוע. ואז הלקוחות שלו, בעלי כלבים שהוא התפרנס מהוצאת הכלבים שלהם לטיולים, הפסיקו לצאת לחופשות והחלו לעבוד מהבית. זה צמצם את ההכנסות והותיר לו הרבה זמן פנוי.

כשהעסקים צלעו, הצעיר בן 31 החל לבלות זמן רב יותר במחקר על מניות לרכישה לתיק שלו, השווה 15 אלף דולר. הוא היה מציץ ב־WallStreetBets וקורא על ההימורים הפרועים של משקיעים אחרים, אבל לא כתב הרבה פוסטים בעצמו. "זה כמו לקרוא כותרות של 'מסביב לעולם' אבל עם זווית של וול סטריט", אמר.

בחודשים האחרונים, ווסולווסקי מצא את עצמו פותח את הטלפון כדי להציץ במאזן בחשבון ההשקעות שלו ב־Fidelity Investments יותר ויותר. גם הוא עקב אחרי הטירוף של גיימסטופ, וכשהמניות התקרבו למחיר של 300 דולר למניה, הוא החליט להיכנס ב־3,000 דולר. אחרי זה הוא בדק את התיק שלו בטלפון כל עשר דקות. בהתחלה הוא היה מקבל בחילה קלה כל פעם שראה את המניה צונחת, אבל אחר-כך התרגל לזה.

"אם אפסיד את זה, אפסיד את זה, אוקיי. זה כמו ללכת ללאס וגאס", אמר. אם עדיין היה לו הכסף, אולי היה מוציא אותו על הוצאה פרטית כלשהי, כמו חופשה, הוסיף.

עבור רבים, גיימסטופ ייצגה יותר מהשקעה. כשטוני מוי קנה 1,200 דולר במניות האלה, שתיים ב־379 ושתיים נוספות אחר-כך ב־228, "ידעתי, באופן פנימי, שזה צעד שגוי", אמר.

מוי לא הופתע כשהמניה איבדה במהירות הרבה מהערך שלה. כקורא מזדמן של WallStreetBets, הוא בעיקר התלהב מהדחף הקולקטיבי לתקוע אצבע בעין של קרנות הגידור. ישנן קרנות גידרו שמכרו את המניה בחסר - הימרו שהמחיר יצנח - שספגו הפסדים גדולים, אם כי אחרות הצליחו להרוויח כסף בתוך ההמולה.

הסחר היה מוצא לתסכוליו של מוי על שנה גרועה, מעין "הפגנה מקוונת" פרטית, כך אמר. ב־2020, אחרי שהמגפה הביאה לקץ בהתקהלויות, אמן הקומיקס המתגורר בשיקגו הפסיד הרבה מהפרנסה שלו - מכירת יצירותיו בכנסים של קומיקס. הוא גם חלה בקורונה בצורה קשה והשתעל במשך חודשים. מוי אמר כי יוזמות השקעה מוצלחות יותר עזרו לו להסתדר מבחינה כלכלית.

אחת מיצירותיו האחרונות של מוי מקבלת השראה מ"ידי היהלום", ביטוי נפוץ בפורומים ברדיט שמשמעותו שמירה על הפוזיציה, לא משנה מה הנסיבות. הוא שומר על מניות גיימסטופ שלו כמזכרת. "זה הולך להיות מזכרת קטנה בשבילי איך 2020 הייתה השנה בה לקרנות הגידור הייתה שנה מעולה, וכל האחרים נאבקו", אמר.