הביטקוין שבר את השיא: חצה לראשונה שווי שוק של טריליון דולר

הביטקוין, המטבע הגדול בשוויו בשוק הקריפטו, שובר היום שוב את שיא כל הזמנים: הערב חצה מחיר הביטקוין לראשונה את השווי השוק של טריליון דולר, לפי נתוני אתר CoinMarketCap, ומטפס למחיר של 53,862 דולר. המחיר עלה 15% בשבוע האחרון ומשלים זינוק של 85% מתחילת 2021.

מחיר השיא של הביטקוין משקף למטבע הקריפטו המוביל כ-60% משוויו של כלל שוק הקריפטו, המונה כיום 8,523 סוגי מטבעות דיגיטליים. ביממה האחרונה עלה מחיר הביטקוין (סימול BTC) בכ-3%. ב-12 החודשים האחרונים השלים הביטקוין זינוק של 428% במחירו הדולרי.

הראלי של הביטקוין לא נעצר, למרות אזהרה שפרסם בנק ההשקעות הבינלאומי ג'יי.פי. מורגן ביום שלישי השבוע, כשמחיר הביטקוין חצה לראשונה את רף ה-50 אלף דולר. כפי שדיווחנו בגלובס, האסטרטגים של הבנק כתבו כי אם לא ייפסקו במהרה התנודות במחיר הביטקוין, לדעתם, המחיר הנוכחי של מטבע הקריפטו המוביל "אינו נראה בר קיימא". לדבריהם, שווי השוק של ביטקוין צמח בהיקף של כ-700 מיליארד דולר בחמשת החודשים האחרונים, אף שההשקעות של גופים מוסדיים במטבע הקריפטו בתקופה זו הצטברו לסכום כולל של כ-11 מיליארד דולר בלבד.

מחירו של את׳ר, מטבע הקריפטו השני בגודלו בשוק, עלה ביום חמישי לשיא כל הזמנים, 1,950 דולר, כשהוא משלים זינוק של 600% במחירו הדולרי ב-12 החודשים האחרונים. בתחילת השבוע שעבר, כפי שדיווחנו בגלובס, בורסת הנגזרים של שיקגו, CME, השיקה מסחר בחוזים עתידיים על את'ר - יותר משלוש שנים לאחר שהשיקה חוזים עתידיים על ביטקוין.

ראלי הביטקוין התעצם במיוחד מאז 8 בפברואר, בעקבות הדיווח של יצרנית הרכב החשמלי טסלה על כך שהשקיעה בינואר סכום כולל של 1.5 מיליארד דולר ברכישת ביטקוין, ועל כך שהיא עשויה לאמץ השנה את הביטקוין כאמצעי תשלום. כפי שדיווחנו אתמול בגלובס, על פי אתר The Block האמריקאי, מי שהוציאה לפועל את רכישת הביטקוין העצומה עבור טסלה היא בורסת הקריפטו האמריקאית Coinbase. קוינבייס נערכת לקראת הפיכתה לחברה ציבורית באמצעות רישום ישיר של מניותיה למסחר בנאסד"ק בחודשים הקרובים, על פי שווי מוערך של 77 מיליארד דולר.

ביום חמישי השבוע צייץ בטוויטר אלון מאסק, מייסד ומנכ"ל טסלה, ציוץ נוסף ביחס לביטקוין, ובו כתב כי "כאשר למטבע פיאט יש ריבית ריאלית שלילית, רק טיפש לא יחפש במקומות אחרים".

Tesla’s action is not directly reflective of my opinion. Having some Bitcoin, which is simply a less dumb form of liquidity than cash, is adventurous enough for an S&P500 company.