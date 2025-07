המשקיע שמכר את כל האחזקות בביטקוין - וההימור החדש שלו

אנליסט הביטקוין הנודע ווילי וו אומר שהוא מכר את כל מטבעות הביטקוין שברשותו. "מכרתי את כולם," אמר וו ביום שני ברשת X בהתייחסו להחזקות הביטקוין שלו. כשמשתמש שאל אותו מדוע, השיב וו: "כי אני יכול להרוויח באותה מידה מתמיכה ב'מכושים ואתים' של הנכס המתפתח הטוב ביותר כשהוא צומח," ברמז לסטארטאפים בתחום הביטקוין.

Because I can do just as well supporting the picks and shovels of the best emerging asset as it grows