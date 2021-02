הודות להשקעה ולדיונים ברשת: בזק מובילה בדירוג הפרסומות הזכורות

השבוע עלה לאוויר קמפיין חדש של בזק, שזכה להרבה תקשורת - בעיקר סביב צירופה של הזמרת אלה לי לפרזנטור הקבוע גידי גוב. כמקובל עם משתתפים כה ידועים, זכתה הפרסומת ליחסי ציבור רבים, שהניבו בין היתר גם פולמוס סביב השאלה האם מדובר בפרסומת שמנציחה את התפקידים המגדריים הקבועים (האמא מבשלת, האבא משחק) או בפרסומת שמעצימה נשים. כמו כל הפרסומות של בזק (וחלק גדול של משרד הפרסום שלה אדלר חומסקי) גם הפרסומת הנוכחית היא פראפרזה לשיר מוכר - הפעם Girls just want to have fun של סינדי לאופר. כרגיל, בבזק לא הסתפקו רק ביחסי הציבור והשקיעו כ-2 מיליון שקל במדיה, מה שהפך את הפרסומת למושקעת ביותר השבוע וגם הזכורה ביותר.

עם זאת, בפרמטר האהדה הפרסומת מצליחה קצת פחות וממוקמת במקום השלישי עם 12.2% - פער של שלוש עשיריות האחוז בלבד מהפרסומת הממוקמת במקום השני - זו של פרטנר.

עומס של דאחקות

אדלר חומסקי הכניס השבוע פרסומת חדשה נוספת לדירוג, את הפרסומת ל-bit שהמרכיבים שלה כמו נרקחו על פי נוסחה שאמורה הייתה לשלב אותה בדירוג גבוה. אלי פיניש בדמות המציל שלא מבין מחייו, שלל בדיחות שנורות ברצף, ובכל זאת משהו בקמפיין, אולי העומס שמרגיש מתאמץ מדי להצחיק, עובר כנראה לקהל בבית. הפרסומת מדורגת במקום השביעי בדירוג האהדה והשביעי בדירוג הזכירה.

לפני שבוע נכנסה לדירוג לראשונה הפרסומת של שופרסל העושה פארפראזה על השיר האייקוני "אם תנעלו" של הזמרת עופרה חזה, שהפך בפרסומת לאם "תיגללו". כמו בפרסומת של bit, גם במקרה זה, השימוש בפרזנטור אילן פלד המצחיק בדרך כלל עד אין קץ, לא מצליח לעשות את המצופה, גם במקרה זה מעודף מאמץ ללכת רחוק ולהצחיק. הפרסומת באמצעות משרד הפרסום אדלר חומסקי ממוקמת במקום השישי גם בדירוג הזכורות וגם בדירוג האהובות.

השבוע עברה הפרסומת של "9" בכיכובו של אודי כגן לוורסיה הקצרה שלה וכפועל יוצא נפלטה מהדירוג. נראה כי למרות ההשקעה הכספית הגדולה והמקומות הנאים בדירוג האהדה לשפה הפרסומית החדשה, אין עדיין מספיק קילומטרז' על המסך כדי להיחרט בתודעה עם פרסומת קצרה.

אוהבים את המסר של שגרה

הפרסומת של משרד הבריאות באמצעות לפ"מ היא הפרסומת האהובה ביותר השבוע. לדברי סמנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה אלי משולם: "שיעורי האהדה לפרסומת של משרד הבריאות מצביעים ככל הנראה על אהדה סביב המסר של חשיבות החיסון והחזרה לשגרה". הוא מוסיף ומציין כי: "למרות שהפרסומת של משרד הבריאות אינה כוללת קריאיטיב מתוחכם או פרזנטורים מוכרים היא מדורגת במקום הראשון בשיעורי האהדה, וזאת בשל ההזדהות של הציבור עם המסר החשוב שבפרסומת".

מנתוני יפעת בקרת פרסום עולה, כי מספר הפרסומות והחסויות, אשר שודרו השבוע בטלוויזיה עומד על 408 בהשוואה ל-383 בשבוע הקודם. סך התקציבים שהושקעו השבוע בקמפיינים הפרסומיים עומד על כ- 39 מיליון שקל - גבוה מהשבוע הקודם שעמד על 33 מיליון.