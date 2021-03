אין ילד או הורה שלא זוכר את הטירוף סביב איסוף הקלפים של שחקני כדורגל. אותם קלפים שהיו נמכרים במכולות השכונתיות, שמדי פעם אפשרו להם להחזיק "קלף נדיר" בתוך חוברת שכמעט ואין לאחרים. עכשיו נסו לדמיין, שבמקום לצעוד למכולת השכונתית, אתם יכולים לקנות ברגע זה קטע וידאו קצר של השחקן האהוב עליכם באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין, ושמאותו הרגע אתם היחידים בעולם שיש להם את הזכויות עליו. כמה הייתם מוכנים לשלם?

בשבוע שעבר נמכר קטע וידאו קצר באורך של 6 שניות של כדורסלן ה־NBA, לברון ג'יימס, מטביע סל במהלך משחק מנובמבר 2019. הרוכש שילם עבורו 208 אלף דולר. חמישה "רגעים" נדירים אחרים - Moments, כפי שמכונים קטעי הווידאו הללו בזירת המסחר - מליגת הכדורסל האמריקאית נמכרו במהלך החודש האחרון תמורת 100 אלף דולר ומעלה לכל "רגע". זירת המסחר החדשה הזו שייכת למיזם האספנות הווירטואלי NBA Top Shot שמשגע בשבועות האחרונים את ארה"ב.

👑ALL HAIL THE KING👑@YoDough scooped up this Legendary LeBron James Moment from our Cosmic Series 1 set for $208,000‼️ This Moment is from our first Legendary set ever minted 💯



The top acquisition for any NBA Top Shot Moment ... so far.



Congrats on the nice pickup! 👑 pic.twitter.com/rFLMzbwXN7