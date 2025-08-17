האוזניים בישראל היו צריכות להזדקף אתמול למשמע התפנית בגישת דונלד טראמפ כלפי מלחמת רוסיה נגד אוקראינה; לא רק מפני שאוקראינה חשובה לשלום העולם, אלא בגלל מה שהשינוי הזה עשוי ללמד על הגיונו הדיפלומטי של טראמפ במזרח התיכון.

יומיים בלבד לאחר שנשיא ארה״ב חזר והתחייב לדבוק בתוכניתו המקורית להפסקת אש מיידית באוקראינה, טראמפ התהפך. הוא קיבל את דעתו של ולדימיר פוטין לוותר על שלבי-ביניים, ולחתור מיד אל הסכם שלום מלא. לא זה מה ששמעו מפיו ביום רביעי שעבר, בשיחת ועידה, חמישה מנהיגים אירופאים בכירים ונשיא אוקראינה.

עכשיו הוא חותר לשלום כולל, ללא הסכמי ביניים; שלום, לא הפסקת אש או שביתת נשק.

הדמיון בין אוקראינה לעזה מוגבל מאוד. מדובר כאן אפוא לא בדמיון של מצבים, אלא בדמיון של דינמיקות. מעוררת מחשבות היא הפתאומיות שבה טראמפ ויתר על רעיון, שהוא מלכתחילה הגה, קידם, עמד עליו, וכפה על אוקראינה ועל השותפות בנאט״ו. רק שעה קלה לפני נחיתתו באלסקה, ביום ו' בבוקר, הוא אמר כי אם הרעיון הזה לא יאומץ, הוא יהיה ״לא מאושר מאוד״ מפגישתו עם פוטין.

הוא יצא מן הפגישה ללא חדווה. זה התחוור מלשון הגוף שלו, מהבעות פניו, מתחושת העייפות שהוא הקרין. באופן לא-אופייני, הוא ויתר על מסיבת עיתונאים, שהיתה מעניקה לו את ההזדמנות להודיע על השגים, או לפחות להבטיח פריצות דרך.

בחוכמה שלאחר מעשה ברור למדי שהיו לטראמפ קשיי הבעה. בשלוש דקות וחצי של הצהרה לא מהוקצעת (פוטין קרא את הצהרתו מן הכתב, טראמפ אילתר), נשיא ארה״ב דיבר על ״הרבה, הרבה נקודות שעליהן הסכמנו", ואי-הסכמה ״על שתיים-שלוש נקודות גדולות״. הוא הוסיף, כי ״אין עסקה כל זמן שאין עסקה״, מליצה שחוקה בעגת העסקים האמריקאית. מנגד, פוטין דיבר על ״הבנה״ ועל ״הסכמות״. הניסוחים האלה עוררו אצל אחדים את הרושם הלא-מדויק שהפסגה ״נכשלה״.

אם רק אוקראינה תוותר על חמישית שטחה

טראמפ המתין עד עלות השחר של יום שבת כדי לפזר את הערפל. הפסגה הצליחה, הוא אמר, מפני שהוא ופוטין הסכימו לעלות מיד על נתיב של ״הסכם שלום״. הוא ניסה לספח אל ההסכמה הזו גם את נשיא אוקראינה ואת חמשת מנהיגי נאט״ו, שאיתם חזר ונועד וירטואלית. ״זה הוחלט על ידי כל הנוגעים בדבר״, הוא כתב בחשבון המדיה החברתית שלו על הנוסחה החדשה. אבל האירופאים התנערו בנימוס. הודעה משותפת שלהם הטעימה את הצורך להחמיר את הסנקציות הכלכליות על רוסיה ״כל זמן שיימשך ההרג באוקראינה״.

לפי הדיווחים בתקשורת, טראמפ אמר לאירופאים, שהסכם שלום יוכל להיחתם חיש קל אם זלנסקי יסכים לוותר על שאריותיו של אזור דונבאס במזרח אוקראינה.

רוסיה פלשה לדונבאס עוד ב-2014. זה אזור עתיר מינרלים, עשיר בפחם ובתעשייה כבדה. רוסיה שולטת כמעט לחלוטין באחד משני מרכיביו, מחוז לוהאנסק (לוגאנסק, בהגייה הרוסית). האוקראינים עדיין מחזיקים בערך ב-30% מן המרכיב השני, מחוז דונייצק. שם ניטשים עכשיו קרבות כבדים ונואשים. בשבועות האחרונים, הרוסים רשמו הצלחות מקומיות, והתקרבו להקיף עיר קטנה, פוקרובסק, המתוארת כחיונית למאמץ ההגנה האוקראיני.

פוטין רוצה שהאוקראינים יוותרו על שני מחוזות נוספים, ויכירו בסיפוח חצי האי קרים לרוסיה, 11 שנה לאחר מעשה. ויתורים כאלה יכווצו את אוקראינה ל-80% ופחות של שטחה המקורי, ויעמידו בספק את יכולתה להגן על השאר. פוטין ממילא מצפה, שאוקראינה תוותר על יכולתה להתגונן: היא תפורז, צבאה יוקטן עד מינימום, יבוטל גיוס החובה, היא לא תוכל לקבל נשק או סיוע מצד נאט״ו.

לשם מוביל ללא כל ספק נתיב השלום-עכשיו של פוטין. החל מיום ו' נראה בעליל שלשם מוליך גם נתיב טראמפ. בהיעדר הפסקת אש, וכל זמן שתהליך השלום יימשך (תהליכי שלום תמיד נמשכים), פוטין יהיה חופשי להמשיך את מלחמת הדמים שלו נגד אוקראינה. הוא מניח, שידו על העליונה, והארכת תהליך השלום תעניק לו עוד ועוד קלפים. היתכן שטראמפ מבין כי הוא מאפשר לפוטין להמשיך את המלחמה מבלי להיענש? או שהוא מקווה כי האיום של המשכת המלחמה יביא את אוקראינה לוויתורים מפליגים, שיאפשרו את סיומה המיידי?

טראמפ אמר לאירופאים שהוא מוכן להציע ערובות ביטחון לאוקראינה. לא ברור לאילו ערובות הוא מתכוון. ארה״ב העניקה לאוקראינה ערובות לשלמותה הטריטוריאלית עוד לפני 31 שנה, כאשר הסכימה לוותר על הנשק הגרעיני שפירוק ברית המועצות השאיר בתחומיה. גם רוסיה העניקה ערובות כאלה. אנחנו יודעים מה עלה בגורל הערובות.

זלנסקי יגיע לוושינגטון מחר (יום ב') לפגישה עם טראמפ, שהתואר 'גורלית' אינו דרמטי מספיק בשבילה. יתכן שגם מנהיגים אירופאים יגיעו לשם, לחזק את ידי זלנסקי. החשש הגדול הוא שטראמפ ואנשיו יטמנו מלכודת חדשה לנשיא אוקראינה, ממין זו שבה נפל בפברואר, בשידור טלויזיה חי: הושפל, ננזף וגורש מן הבית הלבן. זלנסקי למד לקח, ויזהר יותר. מי יודע, אולי הוא אפילו יופיע בחליפה, כדי שלא להעניק תירוץ לאנשי-חצרו של טראמפ לבייש אותו ברבים. ספק אם נשיא ארה״ב ירעיף חיבה פומבית על זלנסקי מן המין שהרעיף על פוטין באלסקה. הוא בוודאי לא יחזור על המלים ״יש לי יחסים פנטסטיים איתו״.

״שוב עבדו עליו״

מה קרה באלסקה? אפשר רק לנחש. משקיפים ותיקים על טראמפ טוענים זה כבר, שהוא נוטה לאמץ את דעותיו של ״האיש האחרון בחדר״. יחסיו הקרובים עם פוטין תמיד עוררו פליאה, חשש וחשד.

אחדים מנחשים, שמשהו התרחש ב'מפלצת', רכב השרד המשוריין של טראמפ, שהוביל את השניים ממקום נחיתתם אל המיתקן הצבאי שבו נועדו. המסע היה אמנם קצר מאוד, אבל התרחש בלי נוכחות עוזרים או מתורגמנים. פוטין יודע קצת אנגלית, ואפשר שהיא הספיקה כדי לנהל שיחה. טראמפ הקדים להודיע, כי הוא יידע ״בתוך שתי דקות״ אם עסקה בינו לפוטין ממשמשת ובאה. איש לא העלה בדעתו ש״שתי הדקות״ האלה יתרחשו בלימוזינה.

איבו דאלדר, דיפלומט אמריקאי ותיק, שעבד בשירות נשיאים דמוקרטיים, והיה שגריר ארה״ב בנאט״ו, אמר אתמול ל'ניו יורק טיימס' על התנהלותו של טראמפ באלסקה:

"שוב עבדו עליו (got played). עם כל הבטחותיו להשיג הפסקת אש, עם כל הדיבורים על 'תוצאות כלכליות חמורות', ועל אכזבתו, היו נחוצות לו שתי דקות על השטיח האדום ועשר דקות ב'מפלצת', כדי שפוטין יחזור ויעבוד עליו. איזה חיזיון עגום״.

כמובן, טראמפ עשוי להפריך את כל זה, ולשלוף ארנב ממגבעתו. הכול יתכן, אם כי אולי לא בדרגה גדולה של סבירות.

