פסגת אלסקה הסתיימה באופן מפתיע. מה צפוי עכשיו?

פסגת אלסקה הסתיימה לפנות בוקר (שעון ישראל) באקורד מפתיע של חוסר ודאות ושל גילויי ידידות ולבביות בין נשיאי ארה״ב ורוסיה. דונלד טראמפ לא עמד בכוונתו לסיים את הפגישה בהודעה על הפסקת אש באוקראינה. הוא אפילו לא הצליח לסיים אותה בהצהרת כוונות, או בדיון כלשהו בתוכן ובתוצאות. אבל בראיון לרשת פוקס הא העניק לפגישה ציון של ״10 מתוך 10״.

ולדימיר פוטין עצמו חזר פעמיים על המלים 'הסכם', או 'הסכמות', כאשר תיאר את שיחתו עם טראמפ. המלים הופיעו בטקסט שפוטין קרא בסוף הפגישה. ״הייתי רוצה לקוות, כי ההסכם שאליו הגענו יעזור לנו לקרב את היעד של שלום באוקראינה״, הוא אמר. איננו יודעים אם הוא התכוון להסכם מגובש ומנוסח, או להסכמה כללית על כוונות.

טראמפ אמר במסיבת העיתונאים, שהוא ופוטין הסכימו על ״הרבה, הרבה נקודות״, חוץ מ״איזו אחת או שתיים גדולות שלא הסכמנו, אבל התקדמנו כברת דרך. אין עסקה כל זמן שאין עסקה״.

הוא אמר אחר כך בראיון לרשת פוקס, כי תוצאות הפגישה הורידו מסדר היום את איומו לפקוד ״תוצאות חמורות״ על רוסיה אם היא תעמוד בדרכו של הסכם. ״איננו צריכים עוד לחשוב על זה״, הוא אמר. ״אולי נצטרך לחשוב בעוד שבועיים או שלושה, אבל לא היום״.

לא לגמרי ברור למה הוא התכוון מלכתחילה ב'תוצאות חמורות', אבל לפחות חלק מן התוצאות האלה היו 'סנקציות משניות' על ארצות, הרוכשות נפט רוסי מוזל, כמו סין והודו, ומאפשרות בזה לרוסיה לממן את מלחמתה. נראה אפוא כי בזה פקעה כוונת השניא להטיל מכס של 50% על הודו בסוף החודש. אבל כרגיל אצל טראמפ, קשה לדעת מה יילד יום.

״התפקיד העיקרי הוא של זלנסקי״

בראיון לרשת פוקס הוא הטיל את כובד המשקל של ההחלטה על שלום ומלחמה על כתפי וולודימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, שלא הוזמן לאלסקה. טראמפ חזר על כוונתו לדבר עם זלנסקי ועם מנהיגי אירופה התומכים בו. ״לאירופים יש תפקיד, אבל התפקיד העיקרי הוא של זלנסקי״, אמר טראמפ. כאשר המראיין, שון האניטי, שאל את הנשיא מה עצתו לאוקראינה, הוא השיב ללא היסוס, ״לחתום על עסקה״.

טראמפ עצמו אמר לפני הפסגה, שהסדר באוקראינה יצריך 'חילופי שטחים'. מאחר שאוקראינה אינה תובעת שטחים רוסיים ברור שה'חילופים' האלה כרוכים בויתורים טריטוריאליים גדולי ממדים של אוקראינה. הנשיא זלנסקי הקדים להודיע, שוויתורים כאלה לא ייעשו. טראמפ כנראה מניח שזו עמדת-מיקוח בלבד. השאלה היא אם הוא יתייצב בגלוי נגד אוקראינה והיה כי תעמוד בסירובה לוותר על חמישית משטחה, שרוסיה תובעת.

אפשר לנחש, שעצת טראמפ לזלנסקי העבירה צמרמורת בגוום של האוקראינים ושל האירופים. היא התקרבה לאמת את החשש שקדם לפסגה הזו: שהמגע האישי בין טראמפ לפוטין יקרב את עמדותיהם, ויפחית במידה ניכרת את נכונותו של טראמפ להביא בחשבון את האינטרסים של אוקראינה ואת צורכי הגנתה.

טראמפ נראה תשוש לאחר שלוש שעות של שיחה. בודאי לא בקעה ממנו התלהבות, והוא לא השתמש אפילו פעם אחת בצירוף 'הפסקת אש', אם זה כדי לתאר את תוצאות הפגישה, או כדי לתאר את התקוות הנובעות ממנה. על סיפון המטוס הנשיאותי בדרך לאלסקה הוא הקדים ואמר, שאינו בטוח בתוצאות, אבל ״אני אהיה מאוד לא מאושר אם המלחמה לא תסתיים״.

המלחמה לא הסתיימה, ולא ניתן אף קצה-קצהו של רמז שהיא קרובה להסתיים, או ששליט רוסיה הביע נכונות לעשות איזשהם ויתורים כדי לסיים אותה.

אפשר שלעייפותו של טראמפ יש לייחס את חוסר הבהירות של דבריו בראיון עם רשת פוקס. הוא נשאל על האפשרות של פסגה משולשת בינו לפוטין ולזלנסקי. ״לא העליתי את זה״, הוא השיב. 20 דקות אחר כך הוא אמר שדווקא דיבר על זה עם פוטין, ו״שניהם רוצים שאני אהיה שם. ואני אהיה שם״.

פוטין השתמט עד היום מכל אפשרות של פגישה פנים אל פנים עם זלנסקי. הוא בז לנשיא אוקראינה, מאשים אותו ב'נאציזם', וכופר בלגיטימיות של שלטונו. קשה להעלות על הדעת פגישה קונסטרוקטיבית בין השניים. בעקבות דברי טראמפ לאחר הפגישה עם פוטין קצת קשה להעלות על הדעת את נשיא ארה״ב ממלא תפקיד נייטרלי בפגישה משולשת, אולי מפני שהוא אינו נייטרלי.

פוטין פותח את מסיבת העיתונאים

הפסגה הסתיימה במחווה לא אופיינית של טראמפ. כידוע לכל אורחיו, נשיא ארה״ב אינו ממהר למסור לידיהם את המיקרופון. הם בדרך כלל משתתפים זוטרים במסיבות העיתונאים המאולתרות שלו, ותפקידם הוא בעיקר להנהן למשמע הצהרותיו.

טראמפ, שהוא המפיק, הכוריאוגרף והתפאורן הראשי של נשיאותו, הדהים אפילו את כתבי רשת פוקס האוהדת, כאשר הזמין את נשיא רוסיה לפתוח את מסיבת העיתונאים בסוף הפסגה. זה עניין כמעט חסר תקדים במסורת הדיפלומטית. המנהיג המארח הוא הפותח, ומשמיע הצהרה בעל פה, או קורא אותה מן הכתב. כאן, האורח הוא שפתח את מסיבת העיתונאים בהצהרה ארוכה ונוקשה מן הכתב. ״מעמיקה״, אמר עליה אחר כך טראמפ.

במהלכה פוטין חזר על הנוסחה המוכרת שלו: המלחמה הזו תגיע אל קיצה, הוא אמר, רק כאשר יטופלו ״שורשי הבעיה״. אנחנו יודעים מאז יומה הראשון של המלחמה, או בעצם עוד לפני שפרצה, כי בעיני פוטין הטיפול ב'שורשים' מחייב את כיווץ אוקראינה, את פירוזה, את התפרקותה מנשקה, את ניתוקה מן המערב, ואת החלפת ממשלתה.

השינוי הקטנטן היחיד, אם בכלל, הוא שהצהרת פוטין כללה הסכמה עם טראמפ שיש להביא בחשבון את ״צורכי בטחונה של אוקראינה״. אבל המלים האלה מעולם לא היו יותר ממליצה חבוטה. ב-1994 רוסיה חתמה על הסכם עם ארה״ב לכבד את גבולותיה של אוקראינה.

הכיבוד הזה הגיע אל קיצו בדיוק 20 שנה אחר כך, עם סיפוח חצי האי קרים. הוא התמוטט מעיקרו עם הפלישה למזרח אוקראינה ב-2022. בה בשנה, רוסיה סיפחה רשמית ארבעה חבלים של אוקראינה, כולל כאלה שאוקראינה עדיין שלטה בחלקים ניכרים שלהם. רשימת בעיות-השורש כוללת נסיגה אוקראינית מלאה מן החבלים האלה, כולל ערים שאוכלוסייתן מונה מאות אלפים.

פוטין גם הביע תקווה, שאוקראינה ובעלי בריתה באירופה לא ״יתקעו מקלות״ בגלגלי ההתקדמות לשלום באמצעות ״קנוניות בחדרים סגורים או פרובוקציות״. גם זו נוסחה רבת ימים של הקרמלין.

פוטין תופס טרמפ ב'מפלצת'

נשיא רוסיה הפגין ידיעה בפסיכולוגיה טראמפית, כאשר סמך את ידיו על טענתו החוזרת של טראמפ, שאילו הוא, טראמפ, היה נשיא ב-2022, ולא ג'ו ביידן, המלחמה לא היתה פורצת. לא ברור כלל למה הוא התכוון. האם היא לא היתה פורצת מפני שטראמפ היה מניא אותו מלצאת למלחמה; או שלא היה היתה פורצת, או מתארכת, מפני שטראמפ היה מסרב להושיט סיוע צבאי לאוקראינה. הסיוע המסיבי של ממשל ביידן איפשר לאוקראינה להתנגד לפלישה.

נשיא ארה״ב ונשיא רוסיה נחתו בסמיכות זמנים בבוקר ששי (שעון מקומי; ערב בישראל) בבסיס של חיל האויר האמריקאי ליד אנקוריג', העיר הגדולה ביותר באלסקה. הם לחצו ידיים באריכות ובחמימות מיוחדת, כאשר טראמפ אוחז את ידו המושטת של פוטין בשתי ידיו. הם החליפו מלים, הרחק מן המיקרופון. פוטין מסוגל להרכיב משפטים בסיסיים באנגלית.

מחווה בלתי מוחמצת: פוטין ויתר על נסיעה ברכב השרד המשוריין שלו, שהוטס ממוסקבה, ונענה להזמנה לתפוס טרמפ עם טראמפ בלימוזינה האמריקאית, הידועה בעגה הפוליטית- עיתונאית כ'מפלצת' (beast). פוטין נראה מחייך מאוזן לאוזן מחלון ה'מפלצת'. בזמן נסיעתם, מטס אמריקאי מרשים חלף מעל הבסיס: המפציץ המפורסם בי-2 וארבע פ-35 משני צידיו. המחווה הזו אולי נעמה קצת פחות לפוטין. שופרותיו בטלויזיה במוסקבה בוודאי יזכירו בימים הבאים, שטילי-השיוט ההיפר-סונייםהמתקדמים של רוסיה יכולים למחות את הבסיס באלסקה מפני האדמה בתוך דקות.

הפגישה עצמה התקיימה בפורמט לא חזוי. בניגוד לפגישתם בהלסינקי ב-2018 הם לא נשארו הפעם בארבע עיניים. הסבו איתם שניים מבכירי יועציהם: שרי החוץ מרקו רוביו וסרגיי לאברוב, השליח האמריקאי לענייני שלום-ומלחמה סטיב ווטקוף, והיועץ הרוסי הבכיר לענייני חוץ יורי אושאקוב. הפורמט של הפגישה בהלסינקי נידון ברותחין מפני שאיש לא רשם בה פרוטוקול, והתעוררו חששות כבדים שטראמפ גילה סודות מדינה, או עשה ויתורים לא ידועים. אפשר שמן הסיבה הזו הוא החליט לוותר על האינטימיות של פנים-אל-פנים.

שביעות רצון כמעט זחוחה שרתה על פמליית ולדימיר פוטין לרגל חזרתו המזהירה אל הזירה הבין לאומית. מי שהיה עד אתמול אחד המנהיגים המבודדים ביותר עלי אדמות קיבל הכשר ממנהיג העולם החופשי. פוטין וטראמפ חייכו וקרנו זה כלפי זה, ואפילו פלרטטו בפומבי על מקום הפגישה הבאה שלהם, אולי מוסקבה.

