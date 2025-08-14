דונלד טראמפ עסוק מאוד השבוע: כובש את וושינגטון, מטיל מס יצוא

1 מעלה וחצי

האם נזכור את השבוע היוצא כשיא גרוטסקי של מזג אוויר מוטרף, או כאקורד הפתיחה של שִגרה חדשה?

● כותרות העיתונים בעולם | דיווח: דרום סודאן הסכימה לקלוט פליטים מעזה. זו התמורה שתקבל

● השבוע בתעשיות הביטחוניות | המדינה שמצליחה לעקוף את ישראל ביצוא מערכות לייזר

● החידה הביטחונית: מיהי המדינה שרוכשת מאלביט נשק בעסקת ענק?

איזה שבוע זה היה, כמעט בכל מקום, במיוחד בחצי הכדור הצפוני: שיאי חום היסטוריים במזרח התיכון ובכל רחבי אירופה; שיטפונות כבדים מחצי האי הקוריאני, דרך הונג קונג וטייוואן במזרח האוקיינוס השקט עד איי קאבו ורדה במזרח האוקיינוס האטלנטי. הונג קונג בוססה ב־355 מ"מ של גשם, הכמות הגדולה ביותר זה 140 שנה. סופת טייפון הטביעה את דרום טייוואן ב־200 מ"מ בתוך יממה אחת. סופה טרופית המטירה 192 מ"מ בחמש שעות על קאבו ורדה.

אילת הייתה השבוע רחוקה רק כדי מעלה וחצי מן המקום החם ביותר עלי אדמות, אבאדאן שבאיראן. מזג אוויר 'ים תיכוני' השתרר בארצות החוג הארקטי, פינלנד וסקנדינביה, עם 30 מעלות ועם מעט מאוד מזגנים.

אש השתוללה בחלקים של אירופה, מחצי האי האיברי עד מזרח הבלקנים. מאה דְלקות נספרו ביוון, ו־19 בספרד.

אגב, ווסטוק שבאנטארקטיקה הייתה השבוע המקום הקר ביותר עלי אדמות, 73 מעלות מתחת לאפס.

2 כה מבוטלת

דרום קוריאה רשמה השבוע תקדים: הראשונה עלי אדמות המשליכה אל הכלא בעת ובעונה אחת הן את הנשיא לשעבר והן את אשתו. הנשיא, יון סוק יאול, נמצא בכלא עוד מתחילת השנה, לאחר שניסה לכונן משטר צבאי. הוא הודח, ותלויים ועומדים נגדו לפחות שלושה תיקים, כולל בגידה במולדת.

אשתו, קים קון־הי, הושלכה לכלא השבוע. שופט השתכנע שאם תישאר חופשית היא תתערב במהלך החקירה. קים בת ה־52 חשודה במניפולציה של מניות, קבלה של מימון פוליטי לא־חוקי, וקבלה של מתנות יקרות תמורת טובות הנאה. התביעה טוענת כי היא קיבלה בין השאר ארנקים של שאנל ומחרוזת יהלומים.

הגברת הראשונה לשעבר נחקרה השבוע במשרד התובע במשך 10 שעות ו־42 דקות. היא מכחישה כל מה שמיוחס לה, אבל פרסמה הודעת צער והתנצלות, שהייתה הכותרת הראשית בעיתוני דרום קוריאה: "אני מתנצלת על הדאגה המתעוררת ממעשיו של אדם כה מבוטל כמוני".

3 מס יצוא

הנשיא טראמפ היה עסוק השבוע במידה כזאת, שפרשנים אחדים טוענים כי הוא מציף את המדיה, כדי שהיא תתקשה לעקוב אחרי מעשיו.

למשל, השבוע הוא תפס את השליטה במשטרת העיר וושינגטון, ושיגר חיילים חמושים וכלי רכב משוריינים אל רחובות הבירה. משטרות בארה"ב מתנהלות תמיד בפיקוח מקומי, אבל בוושינגטון שמורה לנשיא הזכות להעביר את המשטרה לידיו למשך 30 יום בתנאים של 'מצב חירום'.

הנשיא גם הגיע להסכם חסר תקדים עם ענקית השבבים אנבידיה: הוא ירשה לה למכור שבבים לסין, ובתמורה היא תשלשל 15% מרווחיה לקופתה ארה"ב. הסידור הזה עורר תדהמה גם בימין האמריקאי. "הנשיא מטיל מס על יצוא", כתב הוול סטריט ג'ורנל במאמר מערכת.

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומנכ''ל אנבידיה ג'נסן הואנג, וושינגטון / צילום: Reuters, Leah Millis

4 כלבי הודו

בית המשפט העליון של הודו ציווה השבוע על השלטונות לפַנות בתוך שמונה שבועות את כל הכלבים מרחובותיה של עיר הבירה דלהי, ולהשליך אותם למכלאה. מספרם של כלבי הרחוב מוערך במיליון, לצד 20 מיליון בני אדם ומספר ניכר של פרות, של חתולים וגם קופים.

החלטת בית המשפט, בהרכב מצומצם של שני שופטים, באה בעקבות התקפות מתרבות של כלבים. אבל היא מעוררת התנגדות ניכרת. המוני הודים מסורים לכלבי רחוב, מאכילים אותם, ובמקרים לא מעטים מגישים להם טיפול רפואי. יש בהודו חוקים להגנת חיות רחוב. ההינדו, שהם הרוב הגדול של תושבי הודו, מאמינים בקדושת החיים, ומתנגדים להמתת כלבים.

הפגנות רחוב כבר נערכו השבוע, והמשטרה הפגינה עודף נוכחות. לא ברור כלל איך אפשר להוציא את הצו אל הפועל. תפיסה של מיליון כלבים היא מאמץ המצריך תכנון והיערכות של חודשים או שנים.

מחאה למען הכלבים, מומבאי, הודו / צילום: ap, Rafiq Maqbool

5 שום אלכוהול

מהפך דרמטי התחולל בעשר השנים האחרונות בגישתם של אמריקאים לאלכוהול. סקר של מכון גאלופ מראה השבוע, כי 53% מהם חושבים שאפילו כמות קטנה של אלכוהול, "משקה או שניים ביום", מזיקה לבריאות, כמעט פי שניים מן המספר בסקר דומה ב־2015. עדיין, 54% מוסיפים לשתות, אם כי זה המספר הקטן ביותר זה 30 שנה.