על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● "ישראל צפויה לפתוח במלחמה נוספת עם איראן לפני דצמבר - ואולי כבר בסוף אוגוסט"

● המדינה שמצליחה לעקוף את ישראל ביצוא מערכות לייזר

1חברה גרמנית מאיימת להעביר ייצור לארה"ב אם יוטל אמברגו על ישראל

ענקית הציוד הביטחוני הגרמנית RENK מאיימת להעביר חלק מהייצור שלה לארה"ב, אם הממשלה הפדרלית בברלין אכן תטיל אמברגו על יצוא נשק לישראל. החברה מספקת מאות תמסורות לטנקים ולנגמ"שים ישראלים מדי בשנה, לפי הערכות, והמכירות לישראל מהוות כמה אחוזים מהיצוא שלה. מנכ"ל החברה, הממוקמת באאוגסבורג שבבוואריה, אמר בראיון לפייננשל טיימס, שזכה להדים בתקשורת הגרמנית, כי לחברה ולו יש "אחריות" לכך שישראל תשמור על כוחה והרתעתה הצבאית, בין היתר באמצעות הכלים המשוריינים שלה. הוא אמר כי ישראל אינה משתמשת בטנקים ובנגמ"שים רק בעזה, "אלא גם בגבולות שלה".

ההחלטה של הקנצלר מרץ בשישי האחרון על אמברגו נשק חלקי על ישראל תפסה בהפתעה את תעשיית הנשק הגרמנית, שהיחסים שלה עם ישראל התחממו באופן ניכר בעשור האחרון. אמנם הקנצלר אמר כי גרמניה תגביל את המכירה של ציוד ביטחוני "המשמש בעזה", אך לא ברור בדיוק היכן ימתח הקו בין אסור למותר. החברה הגרמנית, ששוויה מוערך בשישה מיליארד אירו, אמרה לעיתון כי היא תמלא בכל מקרה אחרי הוראות הממשלה בברלין, אך כי היא שוקלת לפתוח קו ייצור או חברת בת בארה"ב, שלא יהיו חשופים לסנקציות עליהן החליטה ברלין בנוגע לישראל.

מאת לאורה פיטל ומהול שריווסטווה. מתוך ה-FT. לקריאת הכתבה המלאה.

2בגלל איגודי העובדים: הטיסות מבריסל לישראל מתופעלות על ידי מתנדבים

עובדי הקרקע בשדה התעופה בבריסל דרשו בימים האחרונים לאפשר להם להימנע מטיפול בטיסות יוצאות ונכנסות מישראל, ללא עונש או סנקציה כלשהי; כך דווח השבוע באתר החדשות בענייני תעופה aeroTELEGRAPH. לפי הדיווח, הדרישה הועלתה לקראת חידוש הטיסות של חברת בריסל איירליינס אתמול (ד'). העובדים מאוגדים במסגרת חברת Alyzia הצרפתית, המנהלת את שדה התעופה.

בשבוע האחרון העלו העובדים את הדרישה, לקראת חידוש הקו מבריסל לנתב"ג, לפיה יותר להם לא לטפל בטיסות בנתיב זה "מטעמים מוסריים". הם גם קראו להשעות את הטיסות בקו "עד להודעה חדשה", אך אם דרישה זו לא תיענה, הם דורשים כי עובדים שיסרבו לטפל בטיסות אלה בגלל המלחמה בעזה לא יוכרחו לעשות זאת, ולא יחוו שום פגיעה בשכר או סנקציה מצד ההנהלה. בריסל איירליינס אמרה בתגובה כי הטיסות שלה לישראל (שחזרו בתדירות נמוכה יחסית של שלוש טיסות בשבוע) מאוישות על ידי צוותים המתנדבים לכך.

אתמול התראיין נציג החברה לרשת אל-ג'זירה, ועידכן כי חברת Alyzia הבטיחה לחברת התעופה כי "יהיו מספיק צוותים מתנדבים" כדי לטפל בטיסות היוצאות לישראל, כלומר כי החברה נעתרה לדרישות האיגודים. הטיסה שיצאה אתמול מבריסל לתל אביב המריאה באיחור קל, לפי אתר שדה התעופה.

מאת לורה פרומברג. מתוך אתר aeroTELEGRAPH. לקריאת הכתבה המלאה.

3דיווח בבריטניה: ממשלת דרום סודאן אישרה קבלת פליטים מעזה

בניגוד להכחשות הפומביות ביממה האחרונה, הטלגרף הבריטי מדווח הבוקר (ה') כי דרום סודאן אישרה תוכנית לקבלת פליטים מעזה לשטחה, בעסקה הכוללת גם מעורבות של איחוד האמירויות וארה"ב. לפי הדיווח, הממשלה הדרום סודאנית אישרה את הבקשה שהתקבלה מישראל.

דרום סודאן נוסדה בעקבות מלחמת האזרחים במדינה, בין הדרום הנוצרי לצפון המוסלמי. המורדים בדרום היו ועודם בעלי קשרים טובים לישראל, שבעבר גם חימשה ואימנה אותם. אנשי עסקים ואנשי צבא ישראלים מעורבים בנעשה בדרום סודאן מאז הכריזה על עצמאותה לפני יותר מעשור. לפי הדיווח, גורם במשרד החוץ של דרום סודאן אמר כי איחוד האמירויות תממן בנדיבות את המהלך, "מה שיהווה חבל הצלה פיננסי" למדינה הכושלת. כמו כן, ארה"ב תסיר כל סנקציות שמוטלות כרגע על המדינה, בעוד ישראל תסייע לה בתחום הבריאות והחינוך. בכירים אחרים במדינה אמרו לעיתון כי הם הצביעו נגד המהלך. בשבוע שעבר ביקר בישראל סגן שר החוץ של דרום סודאן.

מאת קונאן טיפן, בן פרמר והנרי בודקין. מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.

4יוון: הפגנה היום בפיראוס נגד ירידת תיירים ישראל מאונייה מישראל

גל ההפגנות נגד נוסעים ישראלים המגיעים ליוון במסגרת שיט נמשך. העיתון היווני kathimerini מדווח כי עשרות מוחים התאספו מהבוקר ליד רציף מספר 12 בנמל בפיראוס, בו עוגנת אונייה שהגיעה מישראל, בניסיון למנוע את ירידתם לחוף של התיירים הישראלים ולמחות נגד המלחמה בעזה. המפגינים הדליקו אבוקות, והניפו דגלי פלסטין מחוץ לרציף, בנוכחות המשטרה המקומית. הפגנות דומות נרשמו בימים האחרונים בנמלים שונים ברחבי יוון, כולל בנמל וולוס.

המשטרה היוונית, לפי הדיווחים, "נערכה בכוחות גדולים", כדי למנוע עימותים ישירים בין המפגינים לבין התיירים הישראלים. איגודי עובדי הנמלים, ארגונים פרו-פלסטינים וארגוני שמאל אחראים לגל ההפגנות נגד ישראלים שהחל בשבועות האחרונים, לפי העיתון.

משרד החוץ היווני גינה את ההפגנות.

מתוך kathimerini. לקריאת הכתבה המלאה.