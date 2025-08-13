על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1הפורן פוליסי: "המלחמה הבאה בין ישראל לאיראן מתקרבת"

"ישראל צפויה לפתוח במלחמה נוספת עם איראן לפני דצמבר - ואולי כבר בסוף אוגוסט", נכתב בפורן פוליסי. שמזהירים: "איראן צפויה להכות באופן מכריע מההתחלה במטרה לפזר כל אשליה שניתן להכניע אותה תחת עליונות צבאית ישראלית".

"המלחמה הקרובה צפויה להיות עקובה מדם אף יותר מהראשונה. אם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ייכנע שוב ללחץ הישראלי ויצטרף ללחימה, ארה"ב עלולה להיקלע למלחמה כוללת עם איראן - שתגרום למלחמת עיראק להיראות פשוטה בהשוואה", נכתב.

בפורן פוליסי כותבים כי במלחמה האחרונה "ישראל קיוותה שמתקפות הפתע שלה יעוררו פאניקה במשטר האיראני ויזרזו את נפילתו". אך בפועל "הלכידות של המשטר נותרה שלמה" ו-"במקום לגייס את הציבור נגד המשטר, ישראל הצליחה להחיות את הנרטיב של הרפובליקה האסלאמית", מה שהופך "מתקפה ישראלית חדשה לסבירה".

האיראנים "משקמים את המשאבים הצבאיים" ולישראל יש כעת "תמריץ להכות מוקדם ולא מאוחר" לכן, "כתוצאה מכך, תקיפה עשויה בהחלט להתרחש בחודשים הקרובים".

מתוך הפורן פוליסי, מאת טריטה פארסי. לקריאת הכתבה המלאה.

2למה איטליה מפנה את העורף לישראל?

איטליה, שנחשבת בעלת ברית קרובה של ישראל באיחוד האירופי, מאמצת בשבועות האחרונים "טון נוקשה יותר כלפי ישראל על רקע זעם ציבורי על המלחמה בעזה", פורסם בנשיונל.

לאחרונה פעילים פרו-פלסטינים לחצו על ראשת הממשלה ג'ורג'יה מלוני להכיר במושג השנוי במחלוקת "רצח עם" והיא אישרה כי היא "עובדת כל יום על רצח העם בפלסטין".

"מלוני נחשבת לאחת מבעלות הברית החזקות ביותר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באירופה, ולעיתים נדירות הביעה בפומבי תמיכה במדיניות שסותרת את שלו. עם זאת, היא נאלצת להתמודד עם סקרים המראים כי התמיכה בישראל בשפל חסר תקדים", נכתב. בנוסף, שר ההגנה גווידו קרוסטו גינה השבוע את כוונת הקבינט הישראלי לכבוש את העיר עזה, ואמר שממשלת ישראל "איבדה את ההיגיון והאנושיות".

עמדתה של איטליה "זוכה למעקב צמוד, שכן כל שינוי במדינות הגדולות בגוש עלול להשפיע על הדיון בבריסל בנוגע להטלת סנקציות על ישראל".

מריה לואיזה פנטאפיה, ראש תכנית במכון לעניינים בינלאומיים ברומא, אמר לנשיונל כי "המערכת הפוליטית, שהייתה שקטה למדי בשנתיים האחרונות, חשה שזה כבר לא אסטרטגי לשתוק. הם מרגישים לחץ מלמטה".

מתוך הנשיונל, מאת סוניבה רוז. לקריאת הכתבה המלאה.

3"ארגון הטרור חמאס מפולג מתמיד ונלחם על הישרדותו"

לאחר ששיחות המשא ומתן עם חמאס עלו על שרטון וישראל החליטה לכבוש את רצועת עזה בעוד הקהילה הבינלאומית קוראת לפרק את חמאס מנשקו, "לארגון הטרור נותר מעט מאוד מרחב תמרון". כך נכתב בניו ערב, שטוענים "הישרדותו של חמאס נמצאת בסכנה ממשית".

עבור חלק מהפלסטינים, "חמאס הוא עדיין הכוח האחרון שמוכן לעמוד מול ישראל צבאית; עבור אחרים, הוא הסיבה המרכזית לחיים תחת מצור והפצצות חוזרות", נכתב.

האנליסט מחמוד אל־דג'אני מעזה אמר כי "חלק מהגורמים הבינלאומיים רוצים שחמאס יתפרק מנשקו או ישלב אותו במבנה ביטחון לאומי בתמורה להשתתפות פוליטית. אבל עבור חמאס, הנשק אינו רק כלי ביטחוני - הוא סמל לזהותו. ויתור עליו יתפרש בעיני בסיס התמיכה כבגידה בקורבנות".

לדבריו, ארגון הטרור ניצב בפני "קרע פנימי כואב. פלג אחד טוען שהתנאים האזוריים המשתנים מחייבים התאמת אסטרטגיית העימות המזוין; פלג אחר מתעקש שכל ויתור על נשק יוביל לקריסת הארגון". לדבריו, "חמאס נאלץ לבחור: להפוך לשחקן פוליטי מוגבל במערכת הפלסטינית הרחבה, או להסתכן בחזרה לבידוד ולעימות מתמיד. שתי האפשרויות כרוכות במחיר עצום".

"לעת עתה, ארגון הטרור מחזיק בנרטיב היסוד שלו: ההתנגדות היא הערובה היחידה נגד שליטה ישראלית - גם כשהוא מתמודד עם האפשרות שהישרדות תחייב פשרות שבעבר נחשבו לבלתי מתקבלות על הדעת", נכתב.

מתוך הניו ערב, מאת סאלי אברהים. לקריאת הכתבה המלאה.

4אלפים בעזה ממתינים לפינוי רפואי, בהם גם ילדים שלא שורדים את ההמתנה

"אלפי אנשים בעזה ממתינים לטיפול רפואי בחו״ל" ביניהם גם ילדים ו-"לא כולם שורדים את ההמתנה הארוכה והנואשת לאישור ישראל", פורסם בגרדיאן.

זהיר אל־ווהאדי, ראש מחלקת המידע במשרד הבריאות בעזה, אמר לגרדיאן: "יש לנו יותר מ־16 אלף חולים שזקוקים לטיפול בחו״ל. כבר איבדנו יותר מ־600 חולים שמתו בזמן שהמתינו לנסוע". בגרדיאן נכתב כי "התקיפות הישראליות החוזרות על בתי חולים בעזה והמצור של ישראל על הכנסת מוצרים בסיסיים לשטח הותירו את המערכת הרפואית הרוסה".

ישראל שולטת בכניסה וביציאה מרצועת עזה וחולים הזקוקים לטיפול רפואי בחו״ל "חייבים לקבל אישור יציאה ממתאם הפעולה בשטחים". בדצמבר האחרון, ארגון הבריאות העולמי אמר כי "קצב הפינויים הרפואיים מעזה כה איטי, שיידרשו חמש עד עשר שנים כדי לטפל בכל המתנה".

מתוך הגרדיאן, מאת מלאכ א. טנטש וויליאם כריסטו. לקריאת הכתבה המלאה.