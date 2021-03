בית המשפט אסר על לשכת עוה"ד לקיים ישיבות בזום

שבעה חברי המועצה הארצית של לשכת עוה"ד עתרו נגד כינוס מליאת המועצה באמצעות הזום. המליאה הייתה אמורה להתכנס היום בשעה 17:30. בשעות הצהריים הוציא סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, אליהו בכר, צו ביניים הקובע כי יש לקיים את הדיון באופן פרונטלי.

על פי טענת 7 חברי המועצה, כינוס ישיבות המועצה בזום, מונע קיומו של הליך דמוקרטי בלשכת עורכי הדין. נטען ששימוש בתוכנת הזום מונע קיום דיון אמיתי בסוגיות, מונע אפשרות להשמיע ביקורת ולהציג שאלות, ובאופן זה עוברות החלטות בדרך של מחטף, והמועצה הארצית מתקשה למלאה אחר תפקידיה החיוניים ולפקח על פעולות ראש הלשכה - שעקב כך עושה בה כבשלו ומתנהל ללא ריסונים ובלמים. בין היתר, נטען, כי ראש הלשכה משתיק את מתנגדיו באמצעות כפתור ה"השתק" בתוכנה, ומנגד מעניק רשות דיבור יתרה למצדדים בדעתו. נטען שהישיבות נערכות שעות ארוכות כשמרבית המשתתפים אינם נוכחים או מתעסקים בעניינים אחרים תוך כדי, אך מגיעים להצביע.

על פי הנטען, במסגרת דיון פרונטלי ניתן, בין היתר, לקיים רב שיח ענייני ופורה, לשכנע ולעורר תהיות ולפיכך לקבל החלטה מושכלת ורצינית. נטען שראש לשכת עורכי הדין מנצל את משבר הקורונה כדי לא לכנס את המועצה כמתחייב על פי הדין, על אף שכעת הדין מאפשר התכנסות פרונטלית.

עוד נטען כי החל מפברואר מותרת התקהלות של 20 אנשים במבנה סגור ו-50 אנשים בשטח פתוח, ועל אף שהמבקשים ביקשו לקיים את הישיבה הקרובה בשטח פתוח או בקפסולות של 20 אנשים בתוך מבנה, החליט ראש לשכת עוה"ד אבי חימי להמשיך ולקיים את ישיבות המועצה בזום.

מנגד, ראש הלשכה חימי התנגד לבקשה לצו ביניים ולקיום ישיבה פרונטלית. לטענתו, הבקשה נגועה בשיהוי קיצוני, זאת כיוון שהמבקשים ידעו על קיום הישיבה כבר ביום ב-1 למרץ ולכל הפחות ב-8 למרץ. אולם הגישו את העתירה שלשום, יומיים בלבד לפני כינוס הישיבה.

חימי דחה את הטענות חברי המועצה להשתקה ספציפית. לטענתו, קיום הישיבות נעשה תוך קביעת כללים שוויוניים ומנחים, כי ניתן לקחת חלק בישיבה אך לא ניתן "להתפרץ" לדברי מי שמדבר - כפי שנעשה בישיבות פרונטליות. עוד טען חימי כי "אין לראש הלשכה שיקול דעת" האם לקיים ישיבה פרונטלית, כיוון שהוראות הדין לא מאפשרות כינוס פרונטלי. נטען כי היקף המשתתפים הפוטנציאלי בישיבה הוא 44 חברים ואילו בתקנות יש הגבלה של עד 20 אנשים. לפיכך נטען כי "אין מקור סמכות חוקי לקיים ישיבות פרונטליות".

"ישיבה פרונטלית היא הדרך הראויה"

כאמור, בית המשפט קיבל את עמדת חברי המועצה נגד עמדת חימי.

השופט דחה את טענת חימי בדבר הצורך לשמור על בריאות המשתתפים. "בכל הכבוד, לא ניתן לקבל טענה זו. כבר כיום התקנות מאפשרות התכנסות של עד 20 אנשים, כששיקולי בריאות בעת קביעת המגבלה נלקחו בחשבון. אם שינוי המגבלה ל-50 אנשים תאפשר קיום ישיבה של כלל חברי המועצה, הרי קיומה של המגבלה מאפשרת קיום ישיבה 'היברידית' של עד 20 מחברי המועצה באופן פרונטלי והיתר בהיוועדות חזותית. את החשש לבריאות, ככל שקיים, ניתן להפחית בדרכים אחרות שלמרבה הצער כבר הפכו לחלק משגרת חיינו כגון עטיית מסכה, שמירת מרחק, חציצה, בידוד וכיוצא בזה".

לדברי השופט בכר, "ישיבה פרונטלית היא הדרך הראויה לקיום ישיבות המועצה הארצית. ראוי כי מי שלקח על עצמו תפקיד ציבורי ועומד בראש המועצה יעשה את מלוא המאמצים על מנת לאפשר את קיומה בדרך ראויה, מה גם שאין חובה חוקית מפורשת האוסרת 'לפצל' את הישיבה".

השופט הוסיף כי "לנוכח החשש הלכאורי העולה מטענות המבקשים בדבר הקשיים של חברי המועצה הארצית למלא את תפקידם כאשר נערכות ישיבות מועצה בזום בלבד ובהינתן חשיבות תפקידם, ובהינתן האפשרות החוקית והמעשית לקיים ישיבות פרונטליות כמפורט לעיל, מצאתי כי הנזק שעלול להיגרם מדחיית הצו המבוקש גדול מהנזק שעלול להיגרם מקבלתו".

בשורה התחתונה קבע בכר כי "ישיבת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין הקבועה להיום ה-17 למרץ 2021 בשעה 17:30 תתקיים פרונטלית במבנה של לשכת עורכי הדין ובמגבלה של עד 20 אנשים בחדר מרכזי אחד במגבלות התו הסגול. יתר חברי המועצה ישתתפו בה בזום. ככל שמספר חברי המועצה המבקשים להיות נוכחים פיזית בישיבה יעלה על 20 אנשים, יוקצה להם חדר נפרד עם חיבור מרחוק. נוכחות המשתתפים בחדר המרכזי שבו מתקיימת הישיבה תהיה לפי העיקרון של 'first come - first served', קרי - לפי סדר הבקשה להיות נוכחים פיזית בישיבה, ובכלל זה העותרים כולם ינכחו בחדר המרכזי".

בשעה זו נפתחה מליאת המועצה, כאשר בפועל רק שישה הגיעו פיזית למליאה ואילו יתר המשתתפים נוטלים חלק באמצעות הזום.

(עת"מ 31281-03-21)