הסלבס שמניעים את השיגעון החדש של וול סטריט

אחד המניעים המרכזיים בפריחת חברות SPACs הוא שינוי המוניטין שלהן. חברות צ'ק פתוח בעבר היו קשורות במרמה ובהחזרים אפורים למשקיעים במשך עשורים. כעת, SPACs הן מגניבות והשמות הכי גדולים בספורט, פוליטיקה, עסקים ובידור מעורבים בהן.

מה זה חברות SPAC שיטת הנפקה המאפשרת לחברה פרטית להכנס לבורסה באמצעות מיזוגה לחברה שאין לה פעילות עסקית. חברת ה־SPAC מגייסת כסף מהציבור על בסיס ההבטחה למזג לתוכה פעילות קיימת תוך פרק זמן נתון. מדובר בטרנד ותיק שזוכה לאחרונה לפופולריות עצומה בוול סטריט, בעיקר בקרב חברות טכנולוגיה

משפיענים ידוענים אלו מושכים את תשומת ליבם של רגולטורים, שהזהירו לאחרונה על הסכנות של השקעה בחברות צ'ק פתוח רק בגלל שהמגבים שלהן מפורסמים.

חברות SPAC הן חברות מעטפה שמונפקות בבורסה שסיבת קיומן היחידה היא מיזוג עם חברה פרטית והנפקתה. החברה הפרטית אז תופסת את מקום ה-SPAC בבורסה. הנפקה על ידי מיזוג עם SPAC הפכה לדרך פופולרית לחברות בשלב מוקדם להגיע למשקיעים יומיים וכמו כן עיסוק אופנתי לספורטאים אמריקאים עשירים, דמויות בעולם הבידור והכספים.

כיום השוק כולל יותר מ-400 חברות צ'ק פתוח המחפשות חברות פרטיות לרכישה והנפקה. הנה כמה מהידוענים שעזרו להביא את ההשקעות שהיו פעם שמורות ליודעי ח"ן לקהל הרחב:

ספורטאים

● שאקיל אוניל, Forest Road Acquisition Corp (הפכה את Beachbody לחברה נסחרת) ו־Forest Road Acquisition Corp. II

● סרינה וויליאמס, Jaws Spitfire Acquisition Corp. (אחד ה־SPACs של משקיע הנדל"ן בארי שטרנליכט).

● אלכס רודריגז Slam Corp.

שאקיל אוניל / צילום: רויטרס

● קולין קפרניק, Mission Advancement Corp.● סטיפן קרי, Dune Acquisition Corp.● פטריק מהומס, ג'סטין ורלנדר, נעמי אוסקה, סול "קנלו" אלברז, רוברט לוונדווסקי, Disruptive Acquisition Corp (עוד לה התחילה להיסחר)● פייטון מאנינג, אנדרה אגסי, שטפי גרף, New Hold Investment Corp. (משקיעה בעסקה להנפיק את חברת הטכנולוגיה Evolv העוסקת באבטחת קהלים גדולים)● רוג'ר שטאובך, Victory Acquisition Corp. (עוד לא נסחרת)

ג'יי זי / צילום: Reuters, מייק סגר

זמרים ודמויות אחרות מעולם הפופ

● סיארה, Bright Lights Acquisition Corp.

● ג'יי זי, The Parent Co. (בעבר Subversive Capital Acquisition Corp.)

● סמי הגר, Victory Acquisition Corp. (עוד לא נסחרת)

● ג'ואנה קולס, Northern Star Acquisition Corp. (הנפקת BlackBox), Northern Star Acquisition Corp. II

פול ריאן לשעבר יו"ר בית הנבחרים של ארה"ב / צילום: Reuters, TYRONE SIU

דמויות פוליטיות



●פול ריאן, Executive Network Partnering Corp.

● וויבור רוס ולארי קודלו, Ross Acquisition Corp. II

● גארי קון, Cohn Robbins Holdings Corp.

● לויד אוסטין, Pine Island Acquisition Corp.

● ג'ון דלייני, Revolution Acceleratin Acquisition Corp. II

פיטר תיל / צילום: רויטרס - Gary Cameron

אנשים מעולם העסקים והפיננסים

● פיטר תיל, Bridgetown Holdings ו־Bridgetown 2 Holdings.

● ריצ'רד ברנסון, VG Acquisition Corp. (הפיכת 23andme לחברה נסחרת, חברת Virgin Galactic של ברנסון הונפקה על ידי מיזוג עם SPAC ב־2019).

● דני מייר, USHG Acquisition Corp.

● ביל אקמן ומייקל אוביץ, Pershing Square Tontine Holdings Ltd.

● דניאל אוץ', קווין סיסטרום וסטיב אלס, Ajax I.

● מייקל קליין, Churchill Capital Corp (רשמה עד כה 7 SPACs, הנפיקה את Lucid Motors, Multiplan ו־Clarivate).

● בילי בין, RedBall Acquisition Corp (בעבר היה בשיחות להנפקת Fenway Sports Group)

● ג' טורה, תיאו אפסטיין, NewHold Investment Corp. (השקעה בעסקה להנפיק את חברת Evolv)

● צ'מאת פאליהפיטייה, Social Capital Hedosophia Corp. (רשמה שבעה SPACs בינתיים; הנפיקה את Social Finance Inc. ואת Virgin Galactic Holdings, Opendoor Technologies ו־Clover Health Investments Corp.)

● פיטר גובר, Bright Lights Acquisition Corp.

● טילמן פרטיטה, Landcadia Holdings Inc III (SPAC קודם הנפיק את Golden Nugget Online Gaming)

● ויווק רנאדיבה, BowX Acquisition Corp. (בשיחות להנפקת WeWork)

● טום ריקטס, Marquee Raine Acquisition Corp.

● ביל פולי, Foley Trasimene Acquisition Corp I, II (הנפקת Alight Solutions ו־Paysafe Group Holdings), Trebia Acquisition Corp, Austerlitz Acquisition Corp. I, II

● ג'ון לדקי, Northern Star Acquisition Corp (הנפקת BarkBox), Northern Star Investment Corp II-IV, Pivotal Investment Corp. III (בעבר SPAC של Pivotal הנפיק את XL Fleet Corp).

● טום גורס, Platinum Equity Partners (חברות הנמצאות בידי חברות ההשקעות הפרטית שלו הונפקו דרך SPACs, כולל אחת בה מעורב אחיו אלכס גורס)

● טרי פגולה, East Resources Acquisition Corp.

● רון ברקל, Yucaipa Acquisition Corp.

הערה: הרשימה כוללת ידוענים שנרשמו במסמכים רגולטוריים הקשורים ב-SPACs בתור יוצרים, יועצים, או פשוט בשמם, ואחרים המעורבים איכשהו בעסקאות של חברות צ'ק פתוח. חלק מהחברות שהוזכרו אולי לא פעילות עוד כ-SPACs .