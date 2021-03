לאחר שהקפיץ את ערך המטבע כשהביע בו תמיכה בטוויטר, אלון מאסק, יו"ר טסלה, הודיע היום (ד') בטוויטר ש"אתם עכשיו יכולים לקנות טסלה עם ביטקוין", ושהאפשרות תהיה פתוחה גם לאזרחים מחוץ לארה"ב בהמשך השנה. הוא הוסיף שטסלה לא תמיר את הביטקוין לכסף פיאט, אלא תשמור את הביטקוין כמו שהוא.

You can now buy a Tesla with Bitcoin