כנס המפתחים של חברת גוגל יתקיים במתכונת וירטואלית

חברת גוגל הודיעה כי כנס המפתחים השנתי שלה, I/O, יתקיים השנה במתכונת וירטואלית בתאריכים 18-20 במאי. הכנס יהיה חופשי להשתתפות, וניתן להירשם דרך האתר של הכנס. בדרך כלל, גוגל מכריזה בכנס על עדכונים משמעותיים למוצרים שלה - כפי שעשתה ב-2019 כשחשפה את ה-Pixel 3A.

...and we're back:) Join us May 18-20 for #GoogleIO live, online, and free for everyone. https://t.co/763eVjWpYE pic.twitter.com/Sk3tUnLme0