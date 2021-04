האיחוד האירופי מפרסם היום שורת של אישומים נגד חברת אפל בטענה שהיא "מעוותת את התחרות" בתחום שירותי הזרמת המוזיקה. לחברת אפל יש את Apple Music איתה מתחרה בשאר ספקי המוזיקה האחרים, כמו ספטיפיי. הנציבות האירופית טוענת שאפל מכריחה אפליקציות להשתמש במערכת התשלומים שלה ובכך גובה עמלות גבוהות, כולל למתחרות שלה.

"חנויות האפליקציות ממלאות תפקיד מרכזי בכלכלה הדיגיטלית בחיים שלנו", כתבה מרגרט וסטגר, הממונה על התחרות באיחוד האירופי. "כעת אנחנו יכולים לעשות קניות, לקרוא חדשות, להאזין למוזיקה ועוד באמצעות אפליקציות במקום לבקר באתרים".

"הממצא הראשוני שלנו הוא שאפל 'שומרת הסף' של המשתמשים באייפונים ובאייפדים דרך אפסטור. בכך שאפל קובעת כללים מחמירים בחנות האפליקציות הפוגעים בשירותי הזרמת מוזיקה אחרים, אפל מונעת ממשתמשים אפשרויות זולות יותר ומעוותת את התחרות".

