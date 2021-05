ברוכים השבים: האסטרונאוטים שאנון ווקר, מייק הופקינס, ויקטור גלובר וסוצ'י נוגוצ'י היפני שבו לכדור הארץ, לאחר משימה של כחצי שנה בתחנת החלל הבינלאומית. הצוות, ששוגר בעזרת החללית Crew Dragon של חברת SpaceX ב-15 בנובמבר 2020, נחת היום במפרץ מקסיקו מול חופי פלורידה. המשימה הזו היא חלק מהמשימה המסחרית של סוכנות החלל האמריקאית נאס"א.

החללית של החברה, ה-Crew Dragon, יצאה לדרכה מתחנת החלל הבינלאומית בשעה 3:35 שעון ישראל. 6 שעות לאחר מכן, 9:56 שעון ישראל, החללית נחתה במים מול חופי פלורידה. החזרה שודרה בשידור חי בזירות של נאס"א.

"We’re continuing to hear good news after good news."



🪂 The four main parachutes have deployed, slowing the crew’s capsule down for arrival off the coast of Panama City, Florida. pic.twitter.com/ZC9pab0y2d - NASA (@NASA) May 2, 2021

"אנחנו ממשיכים לשמוע חדשות טובות אחרי חדשות טובות", צייצו בחשבון הטוויטר של נאס"א מוקדם יותר. "ארבעה המצנחים העיקריים נפרסו, מאטים את החללית לבואם לחופי פלורידה". המסע נדחה מיום שישי עקב רוחות חזקות שהיו צפויות בעת הנחיתה בכדור הארץ. בנאס"א אמרו שהתנאים יותר אידאליים ביום ראשון.

בחצי שנה האחרונה האסטרונאוטים עבדו על מספר ניסויים, בתחומי המזון, הרפואה והפיזיקה. הם בחנו גם שיטה חדשה לייצור גבישים מוליכים למחצה.

עם החזרה, הם יועברו ליוסטון. החללית תשופץ למען שימוש במשימות עתידיות. זה הצוות הראשון של נאס"א וחברת SpaceX כחלק ממשימות המסחריות של נאס"א. ולמעשה, הם שברו שיא אמריקאי: הצוות שהה בחלל 168 ימים והשלימו 2,688 מסלולים סביב כדור הארץ. השיא היה עד כה כ-84 ימים בחלל (כפי שנקבע ב-1974).

🐉 @SpaceX’s Crew Dragon Resilience spacecraft and its four Crew-1 astronauts are being placed safely inside the Dragon's nest aboard the Go Navigator recovery ship. Up next ➡️ the crew exits the spacecraft. pic.twitter.com/5GEVNWu3VP - NASA (@NASA) May 2, 2021

"ברוך הבא הביתה ויקטור, מייקל שאנון וסויצ'י, וכל הכבוד לצוותים בנאס"א וב-SpaceX שעבדו כל כך קשה כדי להבטיח את הנחיתה הבטוחה והמוצלחת שלהם", אמר ביל נלסון, שלאחרונה אושר על ידי הסנאט לשמש כמנהל נאס"א.

האסטרונאוטים כינו את החללית Resilience "לכבוד משפחותיהם, עמיתיהם ואזרחים שונים, והדגישו כי המסירות שהציגו הצוותים המעורבים במשימה הוכיחו שאין גבול למה שבני אדם יכולים להשיג כשהם עובדים יחד", נכתב בהודעת נאס"א.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!



🌎💙 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX - NASA (@NASA) May 2, 2021

צוות נוסף יצא לקראת סוף השנה

SpaceX שיגרה לפני כשבוע את משימת Crew-2 על גבי משגר פלקון 9. ארבעת האסטרונאוטים שנשלחו, פגשו את ארבעת האסטרונאוטים שחזרו כעת. הצוות שנמצא כעת בתחנת החלל הבינלאומית הוא: תומא פסקה מסוכנות החלל האירופית, אקיהקו הושידה מסוכנות היפנית לחקר החלל, טייסת המשימה, ד"ר קת'רין מקארתור, מנאס"א ומפקד המשימה, שיין קימברו, גם הוא מנאס"א.

חברת SpaceX מתכננת לשלוח צוות נוסף בשם Crew-3 אחרי ה-23 באוקטובר. הצוות שנשלח כעת, צפוי לחזור באוקטובר לכדור הארץ, אחרי שהם יקבלו את פניהם של הנשלחים החדשים.