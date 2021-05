כשהנשיא הלוחם של צ'אד אץ לחזית בשבוע שעבר להוביל מהלכי בלימה מול מתקפה של מורדים, הוא ציפה לרסק את ההתקוממות בקלות ולהתחיל בכהונה השישית הרצופה שלו כבן ברית בעייתי אך עם זאת חיוני של המערב במלחמה נגד הטרור באזור הסאהל.

אבל מותו הבלתי צפוי של אידריס דבי, מקליע שנורה על ידי כוח מורדים מלוב שהתאמן לצד שכירי חרב רוסים, נתן מכה למאמץ שהובילה צרפת להביא לרגיעה באזור, וחשף את המורכבות הגיאופוליטית של הכוחות הרבים הפעילים בסאהל.

נשיא צ'אד המנוח, אידריס דבי / צילום: Reuters, Ammar Awad

דבי, שהוחלף מיד על ידי בנו מהמט קאקה דבי, מיצב עצמו זמן רב לפני מותו ככבן הברית המרכזי באזור של צרפת, הכוח הקולוניאלי השלט בעבר, וכמו כן שיתף פעולה עם ארה"ב כשאירח כוחות מיוחדים אמריקאיים ורחפנים של צבא ארה"ב שנשלחו לפעול נגד שלוחות של המדינה האסלאמית ואל קאעדה באזור.

בכירי ביטחון אירופאיים אומרים שמותו של דבי היה באחריותה של קבוצת מורדים הממומנת על ידי מנהיג המיליציה הלובי חליפה חפתר, המקבל גיבוי מהקרמלין, מה שמדגים את השפעתה הגוברת של מוסקבה באפריקה.

אמנם אין עדות לכך שחפתר שיתף פעולה עם הכוחות שביצעו את המתקפה הקטלנית, אבל בחודשים האחרונים המיליציה שלו, הצבא הלאומי של לוב, נתנה למורדים בצ'אד כלי נשק, הגנה וניסיון מבצעי, הרחיבה את יכולותיהם וגם את השפעתו של חפתר על הפוליטיקה בצ'אד, כך אמרו שר הפנים הלובי פתחי בשגהה ובכירי ביטחון אירופאיים.

סיעתו של חפתר לא הגיבה להאשמות על כך שהעסיקה וציידה את המורדים הצ'אדיים בלוב ולא הגיבה לבקשות תגובה.

הגנרל חליפה חפתר, מנהיג הצבא הלאומי של לוב / צילום: Associated Press, Ivan Sekretarev

הריגתו של דבי והתוצאות הסוערות שלה באות בזמן שכוחות מערביים הגדילו את נוכחותם הצבאית ברחבי הסאהל - רצועת הקרקע הצחיחה מדרום לסהרה הכוללת את מאלי, ניז'ר, ניגריה, ובורקינה פאסו - בתוך עלייה באלימות ג'יהאדיסטית שהותירה יותר מ־7,000 פצועים רק בשנה שעברה.

"דבי חי כמו חייל ומת כמו חייל, עם נשקו בידו"

צרפת הובילה את המאמצים האלה וכ־5,000 מחיילי צבא צרפת נמצאים בארבע מדינות כחלק ממבצע המכונה מבצע ברחן, על שם הצורה האופיינית לדיונות במדבר סהרה. מפקדת המבצע נמצאת בבירת צ'אד נג'מנה. עוד נמצאים באזור 1,000 חיילים אמריקאים בעשרה בסיסים ובצפון ניז'ר גם בסיס רחפנים אמריקאי.

תוכנית הירושה במשפחת דבי מקבלת גיבוי מנשיא צרפת עמנואל מקרון - המנהיג המערבי היחיד שבא להלוויה ביום שישי - ששיבח את הנשיא שנפל בקרב כבן ברית כאדם "שחי כמו חייל ומת כמו חייל, עם נשקו בידו".

השבוע אלפי צעירים יצאו לרחובות נג'מנה וערים אחרות והגדירו את כניסתו של דבי הצעיר לתפקיד כהפיכה צבאית. בנו של הנשיא שנהרג הוא גנרל בצבא, בן 37. המפגינים צעקו "איננו רוצים להפוך למונרכיה" ו"חיילים זרים החוצה". הם פוזרו בכוח. כמה מפגינים שרפו דגל צרפת. על שלט אחד היה כתוב "מקרון השטן, צא מצ'אד".

דובר של מקרון אמר שבתוך זירה בה ישנם סיכוני ביטחון שאין להם מקבילה במקומות אחרים, צרפת "לעתים הייתה בפועל בת ברית של שחקנים או משטרים עם מאפיינים סמכותניים".

"אבל אנחנו לא מקריבים את הדמוקרטיה על מזבח מאמצי המלחמה בטרור", הוסיף הדובר.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, בטקס הלוויה של הנשיא אידריס דבי / צילום: Associated Press, Christophe Petit Tesson

לפחות 11 מפגינים נהרגו במהומות ו־200 אחרים נעצרו, כך נמסר מאחת הקבוצות שארגנו את ההפגנה.

"ההימור על דבי כערובה ליציבות נגד הטרור נכשל"

בזמן שהצבא ממוקד באבטחת בטיחות המשטר, קבוצת הג'יהאד בוקו חראם הרגה 12 חיילים ליד הגבול הדרומי עם ניגריה, כך נמסר מצבא צ'אד.

המהומות בצ'אד מגיעות אחרי שהפיכה במאלי בשנה שעברה הפילה את הממשלה שם שהייתה בת ברית של צרפת, והגבירה את הלחץ על המדיניות של פריז מזה שנים: לתמוך במנהיגים חזקים באזור ולהיעזר בהם במלחמה בטרור.

וירז'יני בודה, האחראית על ניתוח מדיניות בסאהל במכון הבינלאומי לחקר השלום בשטוקהולם, מכון מחקר העוסק בפתרון סכסוכים, אמרה שמותו של דבי יפתח "תקופה של אי וודאות פוליטית מטרידה בכל האזור".

"ההימור על דבי כערובה ליציבות נגד הטרור נכשל", אמרה בודה.

הפעולה האלימה נגד המפגינים בצ'אד גרמה למקרון לומר שתמיכתו בהעברת השלטון בהובלת הצבא תותנה בכך שמפלגות פוליטיות אזרחיות יהיו חלק מהתהליך. בנאום משודר מיום שלישי, אמר דבי הצעיר שהוא תומך בדיאלוג לאומי על מנת להתכונן לבחירות דמוקרטיות והבטיח להמשיך בפעולות המלחמה נגד הג'יהאדיסטים בסאהל ונגד בוקו חראם באזור אגם צ'אד, ליד הגבול עם ניגריה.

אבל מנהיגי האופוזיציה בצ'אד אומרים שמותו של דבי מדגים כמה רגישה המדיניות האזורית של צרפת, שלעתים קרובות תמכה במנהיגים רודניים שבעיני צרפת מתאימים יותר למלחמה בטרור.

"הצבא לא יכול להתמודד עם הפגנות פוליטיות, מורדים וטרור בבת אחת", אמר מנהיג האופוזיציה סוקסה מסרה, שאמר שהצבא הקיף את משרדו לפני כשבוע וחצי. "זו הסיבה שאנחנו צריכים דמוקרטיה".

בדוח מהעת האחרונה אמרה קבוצת המשבר הבינלאומית, מכון מחקר לפתרון סכסוכים, שהאסטרטגיה של צרפת מדשדשת בזמן שכמות ההרוגים מסכסוכים אזוריים ובידי גי'האדיסטים עולה ועולה.

בינתיים, הממשלה בצ'אד מוכרחה להתמקד באיומים פנימיים.

בשבוע שעבר, צבא צ'אד הודיע שהוא מנסה ללכוד את מנהיגי קבוצת המורדים שהרגה את דבי בניז'ר והזהיר שאל המורדים הצטרפו עכשיו "כמה קבוצות ג'יהאדיסטים וסוחרים שעבדו כשכירי חרב בלוב".

קבוצת המורדים הזו, המכונה החזית לשינוי ולהסכמה בצ'אד (Front for Change and Concord in Chad, FACT), מורכבת משכירי חרב שבעבר נלחמו בחפתר, שפעם היה בן ברית של צרפת במלחמה בטרור.

דובר של FACT הכחיש שמנהיגי הקבוצה ברחו מצ'אד או התחברו עם ג'יהאדיסטים והוסיף שהקבוצה תשקול שביתת נשק אם החונטה הצבאית בצ'אד תסכים לארגן ועידה פוליטית שתוביל להחלפתה בידי ממשלה אזרחית. "אם לא, נילחם עד הסוף", אמר הדובר.

צבא צ'אד דחה את ההצעה מיד. "אל מול המצב הזה המסכן את צ'אד ואת יציבות כל האזור, זה לא הזמן למשא ומתן או בוררות עם פורעי חוק", אמר דובר צבא צ'אד אזם ברמנדאו אגונה בשידור של תחנת הטלוויזיה הלאומית.