נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ מממש את ההבטחה שלו ומקים בלוג

"From The Desk Of Donald J. Trump" - כך קרא נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ לבלוג שפתח היום. לפני כמה חודשים, אנשיו של טראמפ הודיעו שהצוותים עובדים על זירה עצמאית שטראמפ יוכל לתקשר עם עוקביו, והיום הם משיקים את הבלוג החדש. הפוסטים הזמינים בבלוג מתחילים מ-24 במרץ, כשהפוסט האחרון הוא סרטון פרומו לזירה הכולל את המילים "מקום המאפשר שיח פתוח ובטוח, משולחנו של דולנד ג'יי טראמפ". נראה שהזירה נבנתה על ידי Campaign Nucleus, חברה דיגיטלית שהוקמה על ידי מנהל הקמפיין לשעבר של טראמפ בראד פרסקייל.

למעשה מדובר באזור חדש באתר של טראמפ, שם טראמפ ויועציו יכולים לפרסם הצהרות ומידע עבור תומכיו של טראמפ. מבחינה רעיונית, זו לא רשת חברתית אלא בלוג, אך ישנם מוטיבים מוכרים: לדוגמה כפתור הלייק לפוסטים השונים, אפשרויות השיתוף ברשתות אחרות. אם כי חלק מהכלים עדיין לא עובדים או לא עושים שום דבר. צריך לשאול - אם תכניו של הנשיא טראמפ נאסרו ברשתות החברתיות השונות, האם פרסום הפוסטים בבלוג שלו יהיו מותרים? בכל אופן, מכיוון שמדובר בבלוג, הם מאפשרים למי שמעוניין להירשם לניוזלטר, וכך לקבל התראות על תוכן חדש. מדובר בזירת תקשורת חד כיוונית, שבה טראמפ מפרסם את הצהרותיו ודעותיו, אך אין אפשרות כעת להגיב בחזרה.

חשבונותיו של טראמפ בכל הרשתות החברתיות ובשירותים נוספים נחסמו בחודש ינואר האחרון, לאחר אירועי ההסתערות על גבעת הקפיטול. מכיוון שנטען כלפיו שהוא הסית את ההמון והוא עורר שיח שנאה, החליטו ענקיות האינטרנט לפעול נגדו ולחסום או להגביל את חשבונותיו. מתנגדיו כעסו שטראמפ נחסם רק בתום כהונתו, לאחר שירד מכוחו, תומכיו רתחו שמשתיקים אותו בלי שום סיבה. זה מה שהוביל את אנשיו להודיע על כך שהם עובדים על פלטפורמה משלהם.

"האתר של הנשיא טראמפ הוא מקור נהדר למצוא את ההצהרות והדגשים האחרונים שלו מתקופת כהונתו הראשונה, אך זו אינה פלטפורמה לרשת חברתית חדשה. יהיה לנו מידע נוסף בנושא בעתיד הקרוב מאוד", אמר היועץ הבכיר ג'ייסון מילר לפוקס ניוז.

פייסבוק לא הגיבה לדיווחים בינתיים, מנגד טוויטר מאשרת שיהיה אפשר לשתף תוכן מהבלוג בזירה שלה. "באופן כללי, שיתוף תוכן מהאתר בטוויטר הוא מותר כל עוד התוכן אינו מפר את כללי השימוש בטוויטר", אמר דובר טוויטר ל-The Verge.

ההשקה הזו של טראמפ מגיעה ברקע ההחלטה המתקרבת של המועצה המפקחת על פייסבוק. המועצה צפויה להודיע היום על החלטתה בנושא חסימת חשבונות הפייסבוק והאינסטגרם של הנשיא לשעבר של ארה"ב דונלד טראמפ. חשבונותיו נחסמו בחודש ינואר האחרון, לאחר אירועי ההסתערות על גבעת הקפיטול. המועצה המפקחת תקבע - האם הרשת החברתית פעלה בצורה נכונה כשהחליטה לחסום את טראמפ או שמא היא פגעה בחופש הביטוי?