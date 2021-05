המועצה המפקחת על פייסבוק Oversight Board צפויה להודיע היום על החלטתה בנושא חסימת חשבונות הפייסבוק והאינסטגרם של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ. חשבונותיו נחסמו בחודש ינואר האחרון, לאחר אירועי ההסתערות על גבעת הקפיטול. המועצה המפקחת תקבע - האם הרשת החברתית פעלה בצורה נכונה כשהחליטה לחסום את טראמפ או שמא היא פגעה בחופש הביטוי?

החלטות המועצה מחייבות את פייסבוק - משמע ברגע שהמועצה קבעה החלטת תוכן מסוימת, פייסבוק חייבת לפעול בתוך 90 יום. ובפני המועצה עומדות שתי אפשרויות: להסכים עם החלטת פייסבוק ולהשאיר את החסימה על חשבונו של הנשיא או להפוך את החלטת הרשת החברתית ולהחזיר את טראמפ לזירות השונות.

לכל אחת מההחלטות האלו ישנן משמעויות קריטיות. המועצה יכולה להציע שינויי מדיניות בתחומים שונים, וזה מה שמעניין במקרה הזה. לא רק ההחלטה לגבי החשבונות חשובה, אלא גם המדיניות שפייסבוק ביקשה מהמועצה להציע - בכל הקשור להתערבות בתוכן כשמעורב פוליטיקאי בעניין.

במועצה חברים 20 חברים, בהם מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר אמי פלמור. בראש המועצה עומדים ארבעה יושבי ראש משותפים, בהם השופט הפדרלי לשעבר מייקל מק’קונל, מומחה למשפט חוקתי מאוניברסיטת סטנפורד, וראש ממשלת דנמרק לשעבר, הלה ת’ורנינג שמידט.

במקרה הזה, להבדיל מתיקים אחרים - במקרה הזה כל חברי המועצה לקחו חלק פעיל יותר בדיון ובגיבוש העמדה. בכל תיק שהמועצה המפקחת מחליטה לקחת על עצמה היא מרכיבה פאנל של חמישה מחברי המועצה שיעסקו במקרה הספציפי. לאחר שהמועצה בוחרת במקרה, נפתח שלב הערות הציבור, חמשת חברי הפאנל דנים בנושא ופייסבוק נותנת את תגובתה למקרה. לאחר מכן חברי הפנאל קובעים את עמדתם, מציגים את העמדה לשאר חברי המועצה ולבסוף ההחלטה מתפרסמת לכלל הציבור.

חשבונות הפייסבוק והאינסטגרם של טראמפ נחסמו בחודש ינואר האחרון, לאחר אירועי ההסתערות על גבעת הקפיטול. מכיוון שנטען כלפיו שהוא הסית את ההמון והוא עורר שיח שנאה, החליטו ענקיות האינטרנט לפעול נגדו ולחסום או להגביל את חשבונותיו. מתנגדיו כעסו שטראמפ נחסם רק בתום כהונתו, לאחר שירד מכוחו, תומכיו רתחו שמשתיקים אותו בלי שום סיבה.

ההחלטה הזו של המועצה באה ברקע צעד אחר של טראמפ - הקמת בלוג באתר שלו. "From The Desk Of Donald J. Trump" - לפני כמה חודשים, אנשיו של טראמפ הודיעו שהצוותים עובדים על זירה עצמאית שטראמפ יוכל לתקשר עם עוקביו, מה שהוביל להשקת הבלוג החדש. הפוסטים הזמינים בבלוג מתחילים מ-24 במרץ, נראה שהזירה נבנתה על ידי Campaign Nucleus , חברה דיגיטלית שהוקמה על ידי מנהל הקמפיין לשעבר של טראמפ בראד פרסקייל. מבחינה רעיונית, זו לא רשת חברתית אלא בלוג, אך ישנם מוטיבים מוכרים: לדוגמה כפתור הלייק לפוסטים השונים, אפשרויות השיתוף ברשתות אחרות.