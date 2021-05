המזרח התיכון עשה אמבוש לביידן. מה הוא יעשה עכשיו?

לפחות הסכמה אחת שוררת בוושינגטון על ההתלקחות הישראלית-פלסטינית: ממשל ביידן לא רצה בה. היא אינה מתיישבת עם סדר יומו, היא מסיחה את דעתו מעדיפויות אחרות של מדיניות החוץ, ויש לה תוצאות לא רצויות בפוליטיקה פנים-אמריקאית.

אבל, "הבעיה היא שגם אם אתה מנסה להפנות את עורפך למזרח התיכון, המזרח התיכון לא יפנה את עורפו אליך", צוטט אתמול מרטין אינדיק, שגריר ארה"ב לשעבר בישראל, ב"ניו יורק טיימס".

ללמדך עד כמה הממשל הזה העדיף להפנות עורף, הוא מינה שני שליחים מיוחדים לטיפול במשברים באיזור המזרח התיכון: תימן והקרן המזרחית של אפריקה. בחודש הרביעי של כהונתו, לג'ו ביידן אין שליח מיוחד לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ברק אובמה מינה שליח כזה ביום השני של נשיאותו. לדונלד טראמפ היה שליח מיוחד מן היום הראשון.

אי אפשר לחשוד בביידן שהוא אינו מתעניין. מדיניות חוץ הייתה חלק מרכזי של הקריירה הפוליטית שלו. במשך שנים הוא היה חבר בוועדת החוץ רבת ההשפעה של הסנאט, וזמן קצר היה גם יושב ראשה. כסגן נשיא בממשל אובמה הוא יצא בשורה של שליחויות. הוא מכיר יפה את הנפשות הפועלות, והוא ראה את בקעת הירדן מסיפונו של מסוק צבאי מספר לא ידוע של פעמים. את בנימין נתניהו הוא מכיר זה 40 שנה, מאז שנתניהו היה סגן השגריר בוושינגטון וביידן היה הסנאטור הזוטר ממדינת דלאוור.

ניסיונות להשכין שלום במזרח התיכון פירנסו במרוצת השנים את הזיות פרס נובל של המנסים. אבל ביל קלינטון היה האחרון שניסה באמת, לפני 21 שנה. השאלה הרצינית היחידה שהעסיקה ממשלים אמריקאיים מאז הייתה מידת היכולת לכונן סטאטוס-קוו, ולשמור עליו. אם ממשל ביידן האמין בתוחלת החיים של הסטאטוס קוו הנוכחי, נראה שהשבוע הוא הועמד על טעותו.

הבעיה אינה התמונות מעזה ומהר הבית. זה אינו עניין של יחסי ציבור. לפחות במובן הזה היו ימים קשים בהרבה למעמדה של ישראל בארה"ב.

הקיץ לפני 40 שנה, חיל האוויר התחיל הפצצות מסיביות על מערב ביירות, אז הבירה דה-פקטו של אש"ף. שנה אחת אחר כך פלשה ישראל ללבנון, וכתב ה"ניו יורק טיימס" בביירות, טום פרידמן, דיווח לעיתונו שישראל "מפציצה ללא אבחנה". מאות בני אדם היו נהרגים מדי יום ביומו. הנשיא רונלד רייגן, ידיד מושבע של ישראל, הציב על שולחן הכתיבה שלו בבית הלבן את תמונתה של ילדה פלסטינית שנפגעה מפצצה ישראלית. הוא הורה להפסיק אספקת פצצות מצרר לישראל. אבל אפילו סברה ושתילה לא העלו את היחסים על שרטון.

השאלה התלויה ועומדת עכשיו היא באיזו מידה שינוי הנסיבות הפוליטיות בוושינגטון ישפיע על עמדת הממשל. ההכרזות הרשמיות של הימים האחרונים היו נוחות לישראל. דוברת הבית הלבן, היועץ לביטחון לאומי ודובר מחלקת המדינה הטעימו את זכותה של ישראל להגן על עצמה. הרמזים היחידים של אי-נוחות נגעו לעניינים כמו מסלול המצעד המתוכנן ברובע המוסלמי של העיר העתיקה.

אבל יש סימנים שפוקעת סבלנותם של חלק מן המשתתפים הפוליטיים. היה מעניין לקרוא את ציוצו של הסנאטור הדמוקרטי, כריס ואן הולן, ממדינת מרילנד, חבר ועדת החוץ של הסנאט. הוא כתב בתחילת השבוע: "פינוי משפחות ממזרח ירושלים יפר את החוק הבינלאומי. אם אמנם ממשל ביידן מעמיד את שלטון החוק ואת זכויות האדם בלב מדיניות החוץ שלו, אין זה הזמן להצהרות פושרות".

As this makes clear, evictions of families in East Jerusalem would violate international law. If the Biden Administration puts the rule of law and human rights at the heart of its foreign policy, this is not a moment for tepid statements.

