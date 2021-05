אילון מאסק מנסה להרגיע: טסלה לא מכרה אף ביטקוין

מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, הבהיר בציוץ מוקדם יותר היום (ב') כי טסלה "לא מכרה שום ביטקוין".

לאחר הציוץ מחיר הביטקוין החל התאוששות חלקית ועלה ל־45,805 דולר אך הוא ירק בחזרה ונסחר נכון ל־20:00 בערב (ב') במחיר של 42,681 דולר על פי נתוני coindesk.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin