אברא: הרכישה הגדולה ביותר מאז שהפכה לחברת IT

חברות שירותי טכנולוגיית המידע (IT) הישראליות יודעות ואוהבות לצמוח גם באמצעות רכישות, ובשנים האחרונות חלקן אף פוזלות אל מעבר לגבולות ישראל וביצעו רכישות בחו"ל. אליהן מצטרפת כעת גם אברא, שמדווחת על הרכישה הגדולה ביותר שלה מאז שהפכה לחברת IT לפני כשנה וחצי; החברה מודיעה על רכישת השליטה בחברת Neway Tehnologies (ניוווי טכנולוגיות) תמורת 56 מיליון שקל.

ניוווי הוקמה בשנת 2004 ע"י שמוליק בר, יהודה זימן, רונן אשכנזי וליאור מרסה (המוכרים בעסקה). החברה פועלת בניו יורק ובישראל ומעסיקה 40 עובדים. החברה מתמחה בהקמת סביבת ענן ארגונית על פלטפורמת הענן של מייקרוסופט, ומפתחת פתרונות מקצה לקצה המותאמים ללקוחותיה. עם לקוחותיה נמנות חברות וארגונים ממגוון רחב של תעשיות .

במסגרת העסקה תרכוש אברא 80% ממניות החברה האם ניוווי ישראל ו-70% ממניות החברה הבת בארה"ב. מהדיווח לבורסה עולה כי מכירות ניוווי (ישראל וארה"ב) הסתכמו אשתקד בכ-42 מיליוני שקל הרווח התפעולי המתואם שלה עמד על -9 מיליוני שקל.

"הרכישה מהווה בשבילנו מקפצה לשוק הבינלאומי, ופותחת עבורנו חלון למכירת שירותים בחו"ל", אומר שי אוזון, מנכ"ל אברא. "אחד הדברים שלמדנו בקורונה הוא שהיכולת לבצע פרויקטים זהה, בין אם את יושבת בבניין מולי או בניו יורק. הנושא של עבודה מרחוק חידד את הנקודה שאנחנו יכולים למכור הרבה יותר ממה שחשבנו גם בשווקים אחרים".

אברא נמצאת בתחילת הדרך, למרות שהיא שוכנת בתוך חברה בורסאית ותיקה, שבעבר נקראה בבילון ועסקה בפיתוח תוכנת תרגום ולאחר מכן בשיווק ופרסום באינטרנט. בעקבות שינויים בתחום פעילותה שהובילו לירידה דרמטית בתוצאות החברה ובשוויה, נמכרה השליטה בבילון ב-2019 לידי קרן אלפא של גבי דישי ומיכאל וייס, בעלת השליטה הנוכחית .

מיד לאחר מכן הצטרפו לחברה אריק פינטו, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים, כיו"ר הדירקטוריון, ואוזון כמנכ"ל. החברה יצאה לדרך חדשה בתחילת 2020 כחברת IT תחת ניהולו של אוזון, שניהל קודם לכן את חברת ה -IT וואן טכנולוגיות. מאז נרכשו על ידה חמש חברות בהיקף מצטבר של כ-52 מיליון שקל (וכעת כאמור נרכשת החברה השישית) . שווי השוק של החברה, 215 מיליון שקל, משקף תשואה של 45% מאז הדיווח על כניסתה לתחום ה -IT.