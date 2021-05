אחרי יום קשה שעבר אתמול על שוק הקריפטו, נראה תיקון בשוק המטבעות התנודתי. הביטקוין נסחר אתמול בירידות דרמטיות ואף נסחר בשלב מסוים סביב 32 אלף דולר, כמעט מחצית מהשיא אליו הגיע באפריל (65 אלף דולר), וגם הדוג'קוין התרסק.

מייסד טסלה אלון מאסק, שבתחילת השבוע גרם לקריסת מטבע הביטקוין כאשר החליט שהחברה תפסיק לקבל תשלום בביטקוין בעקבות צריכת האנרגיה הגבוהה הכרוכה בכרייתו, עושה היום את הבלתי יאמן, ושוב מזניק את מטבע הדוג'קוין בקרוב ל-50%, בזכות ציוץ קצר ופשוט: "כמה שווה הדוג' שבחלון?"

How much is that Doge in the window? pic.twitter.com/bxTkWOr50V