כשהשקר מקיף חצי עולם: מה לא קרה במהלך המבצע הצבאי?

זאת הייתה אחת התמונות המדוברות ביותר ביום שהפך בדיעבד ליום הראשון של המבצע בעזה. תמונה חזקה, שלכאורה מספרת את הסיפור כולו, אך בפועל גם אם אי אפשר להגדיר אותה כפייק ניוז יש בה אלמנטים מטעים. ח"כ איימן עודה פרסם סרטון של צעירים דתיים חוגגים בכותל כשברקע נראה מסגד אל אקצה עולה בלהבות. "מזעזע", הסתפק הח"כ במילה אחת והציוץ זכה לתהודה אדירה עם לא פחות מ-35 אלף שיתופים.

אז מה הבעיה? נתחיל מהדבר החשוב ביותר: השריפה לא הייתה במסגד עצמו. סרטונים מהזירה עצמה מראים היטב כי מה שעולה באש הם עצי ברוש הסמוכים למסגד. על הגורם לדליקה יש קרב גרסאות: המשטרה טוענת שמדובר בפלסטינים שירו זיקוקים לעבר המשטרה, ואילו גורמים פלסטינים טוענים שאלו היו השוטרים שהשליכו רימוני הלם על המתפללים. אבל נראה שגם הפלסטינים מסכימים שכך או כך השריפה לא הייתה מכוונת.

גם בארץ (עמיתינו ניר חסון מ"הארץ" וגיא זהר מכאן 11) וגם בעולם נדרשו לאלמנט הוויזואלי החזק הזה, וניתחו אותו מכיוונים שונים. באתר אופן אונליין האיטלקי הבהירו, למשל, שהחוגגים שנראים בסרטון הגיעו לכותל לרגל יום ירושלים, והחלו לחגוג שם הרבה לפני שהאש פרצה.

"מה יהיה עם ההסברה הישראלית?" היא תהיה שנשמעה רבות לאורך המבצע, אבל לפעמים גם מוטיבציית יתר עלולה להיות בעייתית. בראשית המבצע העלה חשבון רשמי של משרד החוץ שנקרא "ישראל בערבית" - אחריו עוקבים כ-450 אלף איש - סרטון של טילים שנורים מתוך מרכז עירוני. הכיתוב הסביר כי כך יורה החמאס את הטילים שלו מתוך עזה. אלא שמהר מאוד התברר שהסרטון הזה לא צולם לאחרונה בעזה, אלא לפני כמה שנים בסוריה.

נועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון, שבתחילה, כמו כתבים אחרים, שיתף את הסרטון, מיהר לעדכן את עוקביו בטוויטר כי הוטעה על ידי החשבון הרשמי ומחק את הציוץ שהעלה. בהמשך נדרש לנושא גם אתר בדיקות העובדות אופן אונליין שציין כי גם אופיר גנדלמן, דובר ראש הממשלה לתקשורת הערבית, שיתף את הסרטון בחשבון הטוויטר שלו. ממשרד החוץ מסרו לנו בתגובה כי הסרטון הורד מהאוויר "מיד כשהתברר שמדובר בטעות".

לא רק ההסברה הישראלית קישרה בטעות בין קטעי וידאו מהמלחמה בסוריה לבין העימות הנוכחי.

סרטון שבו נראה מסגד מופצץ ונחרב צבר בשבוע שעבר תאוצה בהודו. את הסרטון, ששותף בין היתר על ידי חשבון טוויטר בשם Hindu Ecosystem official שלו כ-50 אלף עוקבים, ליווה כיתוב שציין שזהו המסגד השלישי בגודלו בעולם וכי הוא הופצץ על ידי ישראל. הרקע הברור לטענות הוא המבצע של צה"ל בעזה.

אלא שבדיקה של אתר בדיקת העובדות ההודי דה קווינט העלתה כי מדובר בסרטון מ-2014, ובמסגד בשם אוואייס אל קארני (Uwais al-Qarni) שנמצא בא-רקה שבצפון סוריה. מי שהחריב אותו באותם ימים היה דווקא דאע"ש.

והנה עוד דיווח חדשותי אמיתי מ-2014 שהתעורר לחיים בשבוע שעבר בהקשר של מבצע "שומר החומות". "ישראל שמה את מלזיה על הכוונת", זועקת כותרת גדולה של עיתון מלזי כשכותרת המשנה מתייחסת לפרסום ב"עיתון ציוני" שלפיו ישראל מאשימה את מלזיה בכך שהיא מאמנת כוחות מגדודי עז א-דין אל קאסם של חמאס (הפרסום הופיע בג'רוזלם פוסט, למרות שבצילום המסך נראית כותרת לא ברורה מ-ynet).

בודקי העובדות של סוכנות העיתונות הצרפתית AFP בחנו את התמונה ששותפה בימים האחרונים אלפי פעמים ברשתות החברתיות, וגילו כי מדובר בפרסום אמיתי של העיתון, אך כזה שהופיע בקיץ 2014. שיתוף הצילום של כותרת העיתון בעיתוי הנוכחי הוא כמובן מטעה.

"מצרים מציגה את דגל פלסטין על הפירמידות" נכתב בחשבון הטוויטר Arab world, לו יש כ-145 אלף עוקבים. חשבון הפייסבוק Palestinian Street, עם 30 אלף עוקבים, פרסם גם הוא את התמונה והודה למצרים על התמיכה. הם לא היו היחידים.

Egypt showing the flag of Palestine on the pyramids pic.twitter.com/Q0aN7DmV6X