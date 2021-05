בית המשפט בהאג הורה הערב לחברת האנרגיה ההולנדית "של" (SHELL) להפחית את פליטות הפחמן שלה ב-45% עד סוף שנת 2030 בהשוואה לרמתן בשנת 2019, ובכך להתאים את תכוניותיה העסקיות להסכם פריז. זאת, בעקבות עתירה של ארגון "ידידי כדור הארץ", גרינפיס הולנד ויותר מ-17 אלף תובעים משותפים. מדובר בהחלטה תקדימית, שלחברת הדלקים המאובנים ישנה הזכות לערער עליה, למרות שעלייה להתחיל ליישם את הפסיקה באופן מיידי.

למעשה, בהחלטתו, בית המשפט הטיל על חברת הדלקים המאובנים הגדולה אחריות על תרומתה לשינויי האקלים, ועל כן הורה לה להפחית את פליטות הפחמן בכל שרשרת האספקה שלה. "של" נחשבת למזהמת התשיעית בגודלה בעולם בשנים 1988-2015, על פי מאגר הנתונים של Carbon Majors. זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה בית משפט מטיל בפועל אחריות לשינויי האקלים על חברת נפט. למרות שהפסיקה המדוברת תקפה רק בהולנד, ייתכן כי בכוחה לשמש מודל לתביעות אקלים ברחבי העולם נגד חברות היוצרות זיהום סביבתי, או משפיעות לרעה ובאופן ניכר על האקלים.

The moment @milieudefensie left the court this afternoon after the ruling against Shell. Sound up! https://t.co/t89b2Oq5nY