מאבדי מפתחות כרוניים? בדקנו אם ה-AirTags של אפל שווה את המחיר

מאבדים כל הזמן את המפתחות של האוטו? שירות חדש של אפל מנסה לתת מענה בדיוק לכך. בתחילת אפריל השיקה ענקית הטכנולוגיה גרסה עדכנית לשירות "Find My", אך הפעם עם טוויסט. לראשונה אפל איפשרה לחברות חיצוניות להשתמש ביכולות האיתור המאובטחות שלה. כלומר, כעת חברות צד שלישי יכולות להשתמש ב"Find My" כדי לאפשר למשתמשים לאתר גם את המוצרים שלהן. בסוף אפריל הצטרף כלי איתור נוסף מבית אפל - ה-AirTags. מדובר במכשיר מעקב קטן בגודל של מטבע חצי שקל שאפשר להצמיד כמעט לכל חפץ שתרצו ולפקח על מיקומו בעזרת אפליקציית "Find My".

בדקנו את מכשיר המעקב של אפל, וזה כל מה שאתם צריכים לדעת עליו.

איך זה עובד?

קודם כל, חשוב לציין שה-AirTags מסתנכרן רק עם אייפונים. המכשיר משתמש בטכנולוגיית Ultra Wideband שנתמכת במכשירי אפל שיש להם את שבב ה-U1 של החברה, שנמצא באייפון 11 ומעלה. כדי להפעיל את ה-AirTag צריך את מערכת ההפעלה המעודכנת של אפל, iOS 14.5.

דובר בחיבור פשוט למדי לאפליקציית "Find My". כל מה שצריך לעשות זה לפתוח את חיבור ה-NFC, לקרב את ה-AirTags לאייפון ושני המכשירים יסתנכרנו זה לזה בקלות. אחרי שהמכשירים מחוברים, תתבקשו לבחור לאיזה מוצר ה-AirTag מוצמד מתוך רשימת החפצים הקיימת (לכל חפץ אימוג'י משלו). אתם יכולים גם להוסיף מוצר שלא ברשימה ולבחור לו אימוג'י בעצמכם. מהרגע שהמכשיר מסונכרן, יצורף אייקון נוסף על המפה, עם המכשיר החדש.

כמה זמן הסוללה מחזיקה?

הסוללה של ה-AirTag מחזיקה לזמן רב, בדרך כלל עד כשנה. להבדיל מהמוצרים הרגילים של אפל, החברה מאפשרת להחליף את הסוללה כשהיא נגמרת. המכסה של ה-AirTag נשלף כך שאפשר להחליף בקלות את הסוללה. מדובר בסוללת CR2032, שניתן לקנות כאלו בחנויות אלקטרוניקה ומחירן לא גבוה.

הסוללה של ה-AirTag ניתנת להחלפה / צילום: נבו טרבלסי

איך העיצוב?

אני מודה שציפיתי למכשיר יותר קטן ממה שהגיע. אחדד, המכשיר זעיר, כן? מבחינת ממדים - המכשיר מעט גדול יותר מחצי שקל. התכוונתי להשתמש ב-AirTag כדי לעקוב אחרי הארנק שלי, אך התברר שאם הייתי בוחר כך - הייתי משמין את הארנק שלי עם בליטה מכוערת. לכן, בחרתי להצמיד אותו לתיק הגב שלי.

ה-AirTag בתוך התופסן האדום מחובר לתיק של נבו / צילום: נבו טרבלסי

המכשיר עצמו נראה מעולה ויוקרתי, בדיוק כמו שמצפים מאפל. אבל מדובר בעיצוב עם טוויסט, שידרוש מכם הוצאה כספית נוספת. כך, באפל החליטו שלא לצייד את המכשיר עם חור שדרכו אפשר לחבר אותו למחזיקי מפתחות. במקום הם מציעים למכירה תופסנים מיוחדים (Leather key ring), שיעלו לכם מאה שקלים נוספים.

תופסן אדום לצירוף ה-AirTag למחזיק המפתחות / צילום: נבו טרבלסי

מה עושים כשמאבדים חפץ?

איבדתם את החפץ אליו מוצמד המכשיר? צריך לחלק את זה לשני סוגים של אבדה: אבדה קרובה ואבדה רחוקה. אם החפץ נמצא באותו החלל איתכם, יש לכם שתי אפשרויות שיעזרו למצוא אותו. הראשונה היא לגרום לה-AirTag להשמיע צליל. הצליל חזק מספיק למוצר הקטן ואפשר לשמוע אותו יחסית מרחוק.

האפשרות השנייה היא להפעיל דרך אפליקציית "Find My", ולבדוק כמה אתם רחוקים מה-AirTag. האפליקציה תכוון אתכם לחפץ שלכם ואף תציג חץ כשאתם מתקרבים אליו ואת מספר המטרים שאתם נמצאים ממנו. אם אתם רחוקים מדי - האפליקציה תראה שהאות חלש ואתם תצטרכו להסתובב בחדר עד שהאות יתחזק. ברגע שתהיו קרובים למכשיר המעקב, יופיע חץ שיכוון אתכם עד למיקום המדויק של החפץ. בנוסף, אם אתם נמצאים בחדר חשוך, האפליקציה אף תציע לכם להדליק את הפנס של האייפון שלכם.

אני חייב לציין שבכל פעם שהפעלתי את אופציית החיפוש נהנתי. החיפוש והמציאה המדויקת כיפים והופכים את זה לסוג של משחק. לא חשבתי שאכתוב את זה, אבל היה לי כיף "לאבד" חפצים כדי לבצע את החיפוש הזה.

האבדה מהסוג השני - כשאין לכם מושג איפה החפץ האבוד נמצא והוא יכול להיות בכל נקודה על הפלנטה - מורכבת בהרבה. במצב כזה תצטרכו להפעיל את "Lost Mode", שמאפשר לכם להשאיר מספר טלפון. לאחר מכן יש לכם 2 אפשרויות: בראשונה אתם תצטרכו לסמוך על טוב ליבם של זרים. הם יוכלו לקרב את המכשיר לטלפון שלהם (אם זה באנדרואיד, אז דרך חיבור ה-NFC) וזה יעלה להם את פרטי הטלפון שלכם והם יוכלו ליצור איתכם קשר. ניסיתי את זה כמה פעמים וזה עבד בצורה חלקה.

אפשרות שנייה היא שתראו את הנקודה האחרונה שבה החפץ שלכם נראה על המפה. אם באמת מדובר בנקודה שבה שכחתם תיק, למשל, סביר שהוא יישאר שם ותוכלו למצוא אותו. מה עושים אם החפץ זז? גם לזה לאפל יש פתרון. המכשיר משדר אותות בלוטות' שנקלטים במכשירים אחרים. כלומר, אם אדם עובר עם האייפון שלו ליד ה-AirTag, המיקום המשוער של המכשיר יתעדכן ויהיה גלוי לכם. בעצם מדובר ברשת של מאות מיליוני מכשירים שעוזרים למקם את מכשיר המעקב בצורה אנונימית. אתם לא תדעו שהאייפון שלכם "מדבר" עם מכשירים כאלו ואחרים, אבל זה עוזר למי שאיבד למצוא את החפץ האבוד, כי ברגע שהאותות יודעים לעדכן את המיקום העדכני של המוצר - זה יעודכן במפה ויתריע לכם על כך.

חיפוש חפץ שלא יודעים איפה הוא אבד / צילום: נבו טרבלסי

כמה זה עולה?

בשונה ממוצרים אחרים של אפל, המחיר של ה-AirTag נגיש למדי. אם תרכשו ב-iStore מכשיר אחד הוא יעלה לכם 129 שקל ואילו על מארז של ארבעה תשלמו 399 שקל.

סיכום:

נראות: לא ציפינו לשום דבר אחר מאפל. המכשיר מעוצב בצורה מדויקת, ונראה מעולה.

חווית משתמש: החיבור קל במיוחד, חווית המציאה היא כיפית אלא אם החפץ האבוד רחוק מדי ואז זה מסובך. אפל השקיעה בטכנולוגיה ומצאה פתרונות חכמים.

הפיצ'ר שהפתיע אותנו: האפשרות להחליף סוללה מונעת את הצורך לקנות מכשיר חדש כשהסוללה נגמרת. מדובר באפשרות שמנוגדת לקו שבחברה אפל במוצרים השונים שלה בשנים האחרונות.

מחיר: 129 שקל לאחד ו-399 שקל לארבעה. הפתיע אותנו לטובה.

למי זה מתאים: למשתמשי אפל בלבד.

גילוי מלא: חברת iStore, משווקת רשמית של אפל בישראל, סיפקה לנו מכשיר לסקירה.