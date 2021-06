טסלה שוב מעלה מחירים. הסיבה הפעם: לחצים בשרשרת האספקה

מחירי רכבי טסלה יעלו בעקבות לחצים בשרשראות האספקה בתעשיית הרכב הגלובלית, בייחוד בגזרת חומרי הגלם, כך לפי ציוץ של אלון מאסק, מנכ"ל טסלה.

"המחירים עולים בגלל לחצי עלויות בשרשראות האספקה בכל התעשייה. חומרי גלם בעיקר", צייץ מאסק אמש (ב').

Moving lumbar was removed only in front passenger seat of 3/Y (obv not there in rear seats). Logs showed almost no usage. Not worth cost/mass for everyone when almost never used.



Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially.