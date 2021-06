טראמפ סוגר את הבלוג שעלה לאוויר רק לפני חודש

הבלוג של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ נסגר לצמיתות, כך אישר עוזרו ל-"CNBC". הבלוג, From the Desk of Donald J. Trump, עלה לאוויר לפני כחודש וכעת הוא "לא יחזור לפעילות", כך אמר עוזרו הבכיר ג'ייסון מילר. הפוסטים שכן עלו לבלוג יאוחסנו בהודעות לעיתונות בחלק נפרד באתר שלו.

הבלוג הושק ב-4 במאי כזירה אלטרנטיבית לאחר שטראמפ נחסם על ידי פייסבוק וטוויטר בתחילת השנה. הזירה נבנתה על ידי Campaign Nucleus, חברה דיגיטלית שהוקמה על ידי מנהל הקמפיין לשעבר של טראמפ בראד פרסקייל. נכון לעכשיו, לטראמפ יש עדיין תכנונים להקים זירת מדיה חברתית שהבטיח אחרי שנחסם, ועוזרו מילר אמר כי "יהיה לנו מידע בחזית הזו בעתדי הקרוב", וכי אין פרטים חדשים שאפשר לפרסם. בחודש שעבר דווח ב-"וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ מנהל שיחות עם זירות כמו CloutHub ו-FreeSpace כדי להשתמש בזירה שלהן כבסיס לפלטפורמה שהוא רוצה להקים.

למעשה היה מדובר באזור חדש באתר של טראמפ, שם טראמפ ויועציו יכולים לפרסם הצהרות ומידע עבור תומכיו של הנשיא לשעבר. מבחינה רעיונית, זו לא רשת חברתית אלא בלוג, אך ישנם מוטיבים מוכרים: לדוגמה כפתור הלייק לפוסטים השונים, אפשרויות השיתוף ברשתות אחרות.

חשבונותיו של טראמפ בכל הרשתות החברתיות ובשירותים נוספים נחסמו בחודש ינואר האחרון, לאחר אירועי ההסתערות על גבעת הקפיטול. מכיוון שנטען כלפיו שהוא הסית את ההמון והוא עורר שיח שנאה, החליטו ענקיות האינטרנט לפעול נגדו ולחסום או להגביל את חשבונותיו. מתנגדיו כעסו שטראמפ נחסם רק בתום כהונתו, לאחר שירד מכוחו. תומכיו רתחו שמשתיקים אותו בלי שום סיבה, וזו הסיבה שהובילה את אנשיו להודיע על כך שהם עובדים על פלטפורמה משלהם.