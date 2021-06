עוד חוזר הציוץ. מנכ"ל טסלה אלון מאסק הודיע אמש כי החברה תסכים לעסקאות בביטקוין רק לאחר שהיא תדע בוודאות שתהליך הכרייה של המטבע, שנחשב כיום ל"מזהם" מאד מבחינתה השימוש בחשמל, ישתמש באנרגיה נקייה ופחות מזהמת. "כשיהיה אישור שמשתמשים באנרגיה נקייה באופן סביר (~ 50%) על ידי כורים והמגמה לעתיד תהיה חיובית, טסלה תחזור לאפשר עסקאות בביטקוין", צייץ מאסק.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.