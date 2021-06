תושבי קולומביה הבריטית בקנדה מתמודדים עוד לפני חודשי הקיץ הקשים עם מציאות בלתי נסבלת: מד הטמפרטורה שבר השבוע את שיאי החום שנמדדו אי-פעם בקנדה יום אחר יום, עם 49.6 מעלות צלזיוס ביום שלישי האחרון - שניפצו שיא שנקבע רק יום קודם לכן.

במדינה, שתושביה בקושי נזקקים למזגן בימי הקיץ החמים בשל הטמפרטורה הקרירה בה, שיא הטמפרטורה הקודם עמד על 45, והתושבים מדווחים כעת שיציאה מהבית הפכה כמעט לבלתי אפשרית.

I didn't think it was possible, not in my lifetime anyway.



+49.6°C in Canada 🇨🇦 That is 121°F!



This is the story of the Canadian heat record that was crushed on 3 consecutive days by an unfathomable margin of +4.6°C (+8°F).



This moment will be talked about for centuries. pic.twitter.com/Ogkn5KQKBM - Scott Duncan (@ScottDuncanWX) June 30, 2021

ב-40 אזורים נוספים בקנדה נשברו שיאי חום, כאשר התושבים אינם מורגלים בהתמודדות עם טמפרטורות כה גבוהות, ובבתים של רבים מהם כלל אין מזגן. המשטרה באזור וונקובר דיווחה השבוע כי לפחות 130 איש מתו בפתאומיות מאז יום שישי. הרשויות מעריכות כי גל החום הכבד, הוא גורם משמעותי לתמותה החריגה, כאשר רוב המתים הם מבוגרים או בעלי מחלות רקע.

Extreme #heatwave is baking Northwest USA and Western Canada

Major impacts for health, ecosystems and economy

Multiple records have been broken

Lytton smashed Canadian temperature record Sunday with 46.6°C and broke it again Monday with 47.9°C

Tnx @metoffice for this animation pic.twitter.com/mToCENwjdl - World Meteorological Organization (@WMO) June 29, 2021

כמו מכסה על סיר בישול

אך קנדה לא לבד. גם במספר מדינות בארה"ב, ובהן וושינגטון ואורגון, שוברות הטמפרטורות שיאים וחוצות את רף ה-46 מעלות, בשל היווצרותה של "כיפת חום" - לחץ אוויר גבוה המשתרע מקליפורניה לשטחים הארקטיים של קנדה ומתנהג כמו מכסה על סיר בישול.

שירות מזג האוויר האמריקני כינה את גלי החום "היסטוריים" ואמר כי הם יימשכו לאורך השבוע, "עם אפשרות לשבור את שיאי הטמפרטורה היומיים, החודשיים ואולי אלו של כל הזמנים".

UNBEARABLE HEAT: With temperatures soaring in the Pacific Northwest and British Columbia, this mama bear and her two cubs decided to cool off with a dip in someone’s backyard pool. https://t.co/YaWl79VoqJ pic.twitter.com/tuDXknsU9Z - ABC News (@ABC) June 30, 2021

לעת עתה, מנסים התושבים בשתי המדינות, למצוא מפלט מן החום העז. אינגריד ג'ארט, מנכ"לית התאחדות המלונות של קולומביה הבריטית, אמרה לגרדיאן הבריטי כי תושבים מאזור ויקטוריה ואזורי אוקנגן הזמינו חדרים ממוזגים כדי שיוכלו להמשיך לעבוד וגם לישון קצת.

אך גם המדינות עצמן, נאלצות להציע פתרונות יצירתיים לתושבים שאינם מצליחים להתמודד עם החום שמסכן את חייהם: בתי ספר ומרכזי חיסון נגד קורונה נסגרים, בזמן ש"מרכזי קירור" קהילתיים נפתחים במערב קנדה וחלקים ממערב ארה"ב, עבור תושבים ללא גישה למזגן.

מרכז קירור שנפתח בסיאטל בעקבות גל החום הקיצוני / צילום: Associated Press, John Froschauer

גם התשתיות, מתקשות לעמוד בעומס. בפורטלנד, חברת הסעות ביטלה את השירות שלה בגלל התכת כבלים, כבישים ומדרכות באזור סיאטל החלו להתרומם ולהתעקם בשל החום העז.

In case you're wondering why we're canceling service for the day, here's what the heat is doing to our power cables. pic.twitter.com/EqbKUgCJ3K - Portland Streetcar (@PDXStreetcar) June 27, 2021

בנותר'ווסט, כבלי רכבת נמסו בשל החום העז ושירות הרכבות הושעה, כשהטמפרטורות שברו שיאים יום אחר יום במהלך השבוע. בשתי המדינות, עסקים רבים נאלצו לסגור את דלתותיהם בשם החום העז.

חם יותר ממה שהגוף יכול לסבול

בצד האחר של העולם, בעיר ג'ייקובאבד שבפקיסטן, חם יותר ממה שהגוף האנושי יכול לשאת, כך חוששים מומחים, לאחר שהטמפרטורה חצתה את רף ה-52 מעלות. זאת, בשל תופעה בשם "טמפרטורת גולה לחה", היוצרת תמהיל של לחות וחום שכאשר נחצה הרף שלו, הגוף כבר אינו יכול לקרר את עצמו באמצעות הזעה, והטמפרטורה עלולה להפוך קטלנית לאדם. אזור זה של פקיסטן, לאורך עמק האינדוס, נחשב לאחד המקומות הפגיעים ביותר לשינויי אקלים בעולם, וקיים חשש שבעתיד, הטמפרטורה בשטחו תעלה עוד יותר.

הלוויה המונית של אנשים שמתו מגל החום בפקיסטן ב-2015. גל החום הנוכחי צפוי להיות קשה יותר / צילום: Associated Press, Fareed Khan

בפקיסטן, רבים לא יכולים להרשות לעצמם להתגונן מפני החום בשל הצורך לצאת לעבודה בחום ובשמש, בעוד שהמעטים להם יש מזגן בבית - נאלצים להתמודד עם הפסקות חשמל קבועות.

כעת, השילוב של חום ולחות הופך את ג'ייקובאבאד לאחד משני המקומות בלבד בכדור הארץ שעברו באופן רשמי סף חם יותר מכפי שגוף האדם יכול לעמוד בו, עם טמפרטורה שלא מאפשרת אפילו לגעת ברצפה. זוהי טמפרטורה חמה יותר מזו שנמדדה בשנת 2015, אז שני גלי חום בהודו ובפקיסטן הרגו יותר מ -4,000 בני אדם.

אמנם אירוע בודד של חום כבד אינו מעיד על התחממות כדור הארץ, אך לאורך השנים האחרונות שיאי הטמפרטורה נשברים שוב ושוב בעולם, כאשר מומחים אומרים כי שינויי אקלים צפויים להגדיל את תדירות אירועי מזג האוויר הקיצוניים, כמו גלי חום.

תחילתו של אירוע חירום קבוע

מומחים מזהירים כי גלי החום הם רק ההתחלה, כאשר מזג האוויר הקיצוני הוא תחילתו של "חירום קבוע", שייגרם ככל שתעמיק ההתחממות הגלובלית, הנגרמת כתוצאה מפליטות מעשה אדם של פחמן דו חמצני ושל גזים אחרים הלוכדים חום באטמוספרה.

התחזיות המדעיות, תואמות גם מגמות ארוכות טווח. כך למשל, שבע השנים החמות ביותר שנמדדו מאז החלה מדידת הטמפרטורה, התרחשו מאז 2014, כך לפי מינהל האוקיאנוסים והאטמוספירה האמריקאי.

פרופ' שלומית פז, קלימטולוגית, ראש החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, מסבירה: "אנחנו רואים מגמות שוברות שיאים של טמפרטורות קיצוניות באזורים נרחבים בעולם. רבים, לא מורגלים לטמפרטורות כאלו ולא ערוכים להתמודד איתן. יש יותר ויותר עדויות מדעיות לכך ששיאי גלי החום הללו, שהולכים ומתרבים - גם מבחינת השכיחות, גם מבחינת העוצמות וגם מבחינת המשך, הם ביטוי של משבר האקלים.

"הדבר המדאיג במיוחד הוא שגלי החום האלו מתרחשים במדינות שלא ערוכות להתמודד עם המצב הזה. מחקר שהתפרסם החודש במגזין נייצ'ר לשינויי אקלים, בדק 43 מדינות והראה שיותר משליש ממקרי המוות שקשורים לתמותה בגלל חום, קשורים במשבר האקלים. לצערנו, מדובר בהמשך של מגמה שאנחנו המדענים מדברים מזהירים מפניה שנים רבות.

"כל התחזיות וכל התרחישים שמתייחסים לשינוי האקלים, מדברים על המשך מגמת ההתחממות. אם נמשיך ב'עסקים כרגיל, התופעות האלו יתרבו ויחמירו, עד כדי כך שיהיו אזורים בעולם בהם לגוף האנושי יהיה קשה לשרוד בטמפרטורות האלו. מזגנים הם פתרון חלקי: השימוש בהם מנצל אנרגיה וגורם לפליטה של גזי חממה נוספים המחמירים את המשבר האקלימי, ובמצב של חום קיצוני, מערכות חשמל גם במדינות מבוססות מועדות לקריסה".