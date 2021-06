שינויים בפתח: מנהל אינסטגרם חושף את התוכניות לעתיד

"אנחנו כבר לא אפליקציה לשיתוף תמונות או אפליקציה לשיתוף תמונות מרובעות", אמר ראש אינסטגרם, אדם מוסרי, בסרטון שפירסם בטוויטר. מוסרי החליט לחשוף כל מיני פיתוחים ומחשבות שהרשת החברתית עובדת עליהם, לפני שהם למעשה משוחררים לציבור. בין היתר, חשף מוסרי כי הרשת החברתית בוחנת להציג למשתמשים יותר סרטונים בגזרת ה"מומלצים" בפיד.

Changes are coming to video on Instagram 📺



At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf