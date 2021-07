לוחמי טליבאן מתקדמים לכיוון השתלטות על עשרות מחוזות חדשים באפגניסטן בימים האחרונים, לאחר שארה"ב סגרה בשבוע שעבר את בסיס חיל האוויר בבגראם, מרכז הנוכחות האמריקאית במדינה במשך כמעט 20 שנה.

העברת בסיס חיל האוויר לצבא האפגני הוסיפה מומנטום למאמץ של הטליבאן להשתלט מחדש על אזורים בצפון, מזרח ומערב המדינה, כך אומרים פקידים מקומיים ודיווחי חדשות.

בכירים אמריקאים אמרו שלוחמי הטליבאן השתלטו על יותר ממאה מחוזות, אם כי נראה כי יותר מ-15 מחוזות נפלו לידיהם רק ביומיים האחרונים, כך מדווח ב-ToloNews.

באפגניסטן יותר מ-400 מחוזות שיש בהם ממשלה מקומית, והם ניתנים להשוואה פחות או יותר למחוזות בארה"ב. כוחות אפגניים מקומיים ברחו מאימת הטליבאן בחוק מהמחוזות ובאחרים נלחמו נגדם.

הגנרל סקוט מילר, המפקד האמריקאי הבכיר ביותר באפגניסטן, נוסע לבריסל ולדוחה בקטאר להיפגש עם קצינים בכירים אחרים וצפוי לחזור לאפגניסטן בקרוב. אחר כך הוא צפוי למסור את הפיקוד לאדמירל פיטר וייזלי, שכבר נמצא במדינה ויהפוך לקצין האמריקאי בדרגה הגבוהה ביותר בה, כך אמרו בכירים אמריקאים.

בריאיון ששודר ביום ראשון בחדשות ABC, הגנרל מילר הביע חשש לגבי העזיבה הקרובה של כוחות ארה"ב.

"אני לא אוהב להותיר חברים כשהם נזקקים ואני יודע שהחברים שלי זקוקים לי", אמר בראיון שהוקלט לפני כעשרה ימים. "אם תבדוק את מצב הביטחון, הוא לא טוב. האפגנים מזהים שהוא לא טוב".

הגנרל מילר הזהיר בשבוע שעבר מהסכנה למלחמת אזרחים במדינה לאחר עזיבת הכוחות האמריקאיים.

קצינים אמריקאים בכירים ויועצים אחרים של הנשיא ביידן המליצו לבית הלבן לשמור כוח צבאי מצומצם באפגניסטן. ביידן החליט באפריל להוציא מהמדינה את כל הכוחות האמריקאיים למעט כ-650 חיילים שיישארו בשדה התעופה של קאבול והשגרירות האמריקאית. כל הכוחות האחרים יעזבו את אפגניסטן עד סוף אוגוסט, כך אמרו גורמים בפנטגון.

נציג בית הנבחרים מייקל מקול (רפובליקאי מטקסס), הרפובליקאי הבכיר ביותר בוועדת בית הנבחרים לענייני חוץ, אמר לפוקס ניוז ביום ראשון שה"הרס" באפגניסטן, כולל הפגיעה בנשים וכלל המצב ההומניטרי, הוא מבהיל.

"הנשיא ביידן הולך להיות אחראי על התמונות הקשות האלה", אמר, וצפה שאל-קאעידה והמדינה האיסלמית ימצאו מקלט בטוח באזורים באפגניסטן הנשלטים בידי הטליבאן.

דיפלומטים אמריקאיים בקאבול ביקשו להדוף בשבת דיווחים בתקשורת על כך שהשגרירות הולכת להיסגר.

ביום שישי דיווח הוול סטריט ג'ורנל שצבא ארה"ב ובכירים ממחלקת המדינה הגבירו את התוכניות לפינוי חירום של השגרירות, שעשוי באופן פוטנציאלי לכלול אלפי חיילים אמריקאיים וכוח אדם אזרחי, אם מצב הביטחון יידרדר.

"אין לנו תוכניות לסגור את השגרירות", נכתב בהודעה בטוויטר מהשגרירות.

