להעביר נסיעה עם מייסד נייקי ומסעדה שווה בלונדון: ההמלצות של מנכ"לית תן ביס

נורית שקד (48), בזוגיות ואם לשלושה, גרה בקריית אונו. בת למשפחת בשלנים ומסעדנים. התחילה בתן ביס ב-2002 כנציגת שירות לקוחות. לפני כשנתיים, בזמן כהונתה כמנכ"לית, נמכרה החברה ל-Takeaway.com ההולנדית תמורת 135 מיליון יורו.

1. ספר ניהול

The Five Disfunctions of a Team מאת פטריק לנציוני

ספר מצוין שמסביר איך נכון לטפל בקונפליקטים בין מנהלים ואיך נכון להוביל אותם להצלחה ולמצוינות, גם כשיש לא מעט הפרעות בדרך.

2. אפליקציה

Audible

אפליקציה לספרים קוליים שאני מאזינה דרכה לספרי עבודה וניהול בכל הזדמנות שיש לי באוטו או תוך כדי ספורט. היא מקושרת לאמזון, כך שהיא נוחה מאוד ויש בה מגוון גדול. שני ספרי ניהול מומלצים מאוד שאפשר לשמוע בה הם "Shoe dog" של מייסד נייקי פיל נייט ו"Delivering Happiness" של מייסד זאפוס טוני שיי.

3. פרוזה

"הטיגריס הלבן" מאת ארווינד אדיגה

אחרי שראיתי את הסרט הבנתי שאני חייבת לקרוא את הספר. ובאמת, הוא מרתק וכתוב בצורה מדהימה. הספר חושף את חוסר ההוגנות בחברה ההודית, ומראה איך המציאות מאלצת את החלשים לאלתר ולשרוד.

4. איפה לאכול בחו"ל

לונדון

לונדון הייתה למעשה החו"ל הראשון שלי כילדה, אז תמיד יש לה פינה חמה אצלי בלב. אני גם מבקרת בה לא מעט במסגרת העבודה.

המסעדות האהובות עליי הן Sticks'N'Sushi האסייתית בקובנט גארדן ו־Dishoom ההודית, מסעדה מדהימה שכבר פתחה שלושה סניפים בלונדון. בסופי שבוע שווה להסתובב ב־Brick Lane בשורדיץ', אזור מדהים עם הרבה מוזיקה, אוכל, עתיקות, סמטאות יפהפיות, חנויות עיצוב טרנדיות, בתי קפה כיפיים ואווירה טובה.

5. טיפ ניהולי

פידבק כן ואמיתי בזמן אמת

למדתי שחשוב לתת למנהלים ולעובדים פידבק כן ואמיתי בזמן אמת, גם אם הוא מאתגר ולא פשוט. הכי חשוב זה לדבר, לפתור את הנושא ולהתקדם הלאה. זה מאפשר להתמקד במה שחשוב.