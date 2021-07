הסטורי של טוויטר יורד מהזירה: שירות Fleets ייסגר באוגוסט

הסטורי של טוויטר יורד מהזירה: הרשת החברתית הודיעה כי Fleets (פליטס) יפסיק להיות זמין למשתמשים מ-3 באוגוסט. מדובר בפיצ'ר המאפשר פרסום הודעות ל-24 שעות עם עיצוב הדומה לסטורי באינסטגרם. בדיווח באתר "The Verge" נכתב כי נעשה שימוש מצומצם באפשרות זו לאחר שהושקה לפני 8 חודשים.

Taking big chances helps us make the best product possible for you, but it doesn't always work out like we planned. It’s not always easy to say goodbye to a feature like Fleets, but we’re excited to get back to work on what we’ve got planned next: https://t.co/Lfwkb0F8bt (4/4)