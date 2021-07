מה צריך לדעת על הטיסה של ג'ף בזוס לחלל היום?

ג'ף בזוס, האיש העשיר ביותר בעולם, מתכונן לטיסה בת 11 דקות, בטיל שיעוף במהירות של 4,000 קמ"ש לקצה החלל. השיגור יביא לסיומו חודש של הודעות יחצ"ניות לטיסה, לחברת החלל Blue Origin ולבזוס עצמו שכולל קרב ביניים עם המיליארדר ריצ'רד ברנסון, שטס במפתיע לחלל עם טיל משל עצמו. למרות כל מיני אמירות מלאות פאתוס של טייקוני החלל, המאבק על הראשוניות בחלל (שהוכחש על ידי שני המיליארדרים) הוא תזכורת לא רעה לעד כמה הטיסות לחלל הללו הן לא רק "סמל לקידמה והצלחת האנושות" אלא גם סמל סטטוס רווי אגו ויותר מהכול הן עסק כלכלי מיוחצן היטב.

בזוס, שייסד את החברה Blue Origin בשנת 2000 במטרה להשתמש בחלק מההון שלו מאמזון לפיתוח טכנולוגיית טילים למגוון מטרות עסקיות, יבצע את המסע שלו מחוץ לכדור הארץ בשעות אחר הצהריים - רק תשעה ימים אחרי ברנסון, הבעלים של וירג'ין גלקטיק.

אבל הטיסה של בזוס, והטכנולוגיה שהחברה שלו פיתחה על מנת להביא אותו לשם, שונה משל ברנסון. הטיל New Shepard של החברה הוא טיל קטן שטס בגובה נמוך מהמסלול הלוויני של כדור הארץ. הטיל ממריא באופן אנכי ממתקן שיגור ונותן חוויה קצרה יותר אבל במהירות גבוהה הרבה יותר מכלי השיגור מהאוויר של חברת "וירג'ין גלקטיק" של ברנסון.

אבל כמו המטוס של "וירג'ין", גם New Shepard אמורה להטיס לקוחות משלמים כמה עשרות קילומטרים מעל פני כדור הארץ ותשהה כמה רגעים ב"חוסר משקל" שיאפשר לארבעת הנוסעים לרחף בתא הנוסעים, ממנו הם יוכלו לראות מראות פנורמיים של כדור הארץ בחלונות שממוקמים בו.

עד היום ה-New Shepard כבר ביצעה 15 טיסות מבחן אוטומטיות ללא נוסעים. לאחר ההצלחות של הניסויים, בזוס הכריז בתחילת יוני שהוא מתכוון לטוס בטיסה המאוישת הראשונה ב-20 ביולי, תאריך הנחיתה של אפולו 11 על הירח ב-1969.

Our first human flight on Tuesday will be the 16th flight in #NewShepard’s history. Learn about the meticulous & rigorous launch program that brought us to this first step. Watch the launch live on https://t.co/7Y4TherpLr, starting at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/xWQRYLikZd