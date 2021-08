אחרי מסע של 17 חודשים שהגיע לכותרות בינלאומיות, נראה שעדר הפילים המפורסם של סין סוף סוף החליט לחזור הביתה. לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP, העדר, שמונה 14 פילים אסייתיים בגדלים ובגילאים שונים, חצה את נהר יואן שבדרום-מערב סין, ונוצר עבורו שביל שמוליך לשמורת הטבע במחוז האוטונומי ש'י-שואנג-באנה (Xishuangbanna).

נכון לאתמול (א'), העדר נמצא באזור יואנג'יאנג, כ-200 קילומטרים מהשמורה. לפני מספר חודשים זכר אחד שנפרד מהעדר הורדם והוחזר לשמורה.

הזכר שנפרד מהעדר והושב לשמורה / צילום: Associated Press, Yunnan Provincial Command Center for the Safety and Monitoring of North Migrating Asian Elephants

השיבה של הפילים היא אקורד סיום למסע שארך יותר מ-500 קילומטרים, שרבים - מקומיים וזרים - עקבו אחריו. חלק מנקודות השיא של הטיול כוללות לידה של גור חדש בנובמבר, גרימת נזק בשווי יותר מ-6.8 מיליון יואן (1.07 מיליון דולר) לפי הערכות בערוץ הטלוויזיה הסיני CGTN, ותנומה אחת שהפכה לוויראלית.

הפילים ישנים / צילום: Reuters, China Daily

לפני כחודשיים צילומי רחפן הציגו את העדר כשהוא ישן ביער סמוך לכפר באזור שיאנג. כשהחל לנוע שוב, נפרסו לידם 400 איש עם 374 כלי רכב, 14 רחפנים ויותר משני טון מזון.

הפילים היו תחת פיקוח והורחקו מאזורים מיושבים על-ידי צוות המונה שמונה אנשים, שעקב אחריהם על הקרקע ועל-ידי רחפן במשך 24 שעות ביממה.

מומחים מקומיים לחיות בר לא הצליחו לזהות את הסיבה שבגללה הפילים החליטו לנדוד. פרופסור ג'אנג לי, מומחה לשימור יונקים מאוניברסיטת נורמל בבייג'ין, אמר ביוני לעיתון הממשלתי "גלובל טיימס" כי "אזורי החיץ המסורתיים בין בני אדם לפילים הולכים ונעלמים, והסיכויים למפגש בין פילים לבני אדם עולים".

Take me home, country road.🐘 The famous wandering elephants in southwest China are heading back to their original natural habitat after a northward trek of some 500 kilometers in Yunnan Province.🇨🇳 📸Photo via VCG pic.twitter.com/gL31ZvjUt6 - CGTN Europe (@CGTNEurope) August 9, 2021

ההתנהגות של ה"תיירים" לא התקבלה בברכה על ידי כולם. כמה חקלאים מקומיים התלוננו כי הפילים אכלו שדות שלמים של תירס ומשאיות אננס. סוחר מכוניות אמר כי שישה פילים שתו שני טון מים בחנות שלו.

הפילים שותים מים מבריכה במחוז יונאן, לפני כחודשיים / צילום: Reuters, China Daily

בחדשות דיווחו בהרחבה על אירועים שעלולים לאיים על החיות. בחודש יולי, למשל, דווח כי הרשויות במחוז יונאן ביקשו מהתושבים להימנע מגידול פטריות רעילות במהלך העונה הרטובה. הנושא "האם הפילים יאכלו פטריות רעילות" הפך לפופולרי ברשת החברתית וייבו, ובסופו של דבר צפו בו יותר מ-120 מיליון פעמים.

The wandering #elephants in #Yunnan Province finally end their journey and head back to their homeland. Local authorities take measures to direct their route along the way back home. #animals #wildlife pic.twitter.com/CljtqRBYV6 - iChongqing (@iChongqing_CIMC) August 9, 2021

המפלגה הקומוניסטית הסינית השתמשה בפילים עבור תעמולה, כשכיכבו במאמר מערכת שפורסם בעיתון "גלובל טיימס" שבבעלות הממשלה. "הדאגה הסינית לפילים הנודדים מציגה תדמית לאומית מקסימה, שהמערב לא יכול לעוות", נכתב.

פילים אסייתיים הם בין בעלי החיים המוגנים ביותר בסין. למרות שבתי הגידול שלהם מצטמצמים, אוכלסייתם גדלה לכ-300 פרטים.