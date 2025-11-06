המיליארדרים של תעשיית אריכות החיים

אמ;לק הוול סטריט ג'ורנל משרטט את תעשיית המלחמה בהזדקנות שצמחה בעמק הסיליקון, ואת המיליארדרים שעומדים מאחוריה. יזמי ענק כמו פיטר ת'יל, סם אלטמן ומארק אנדריסן, הם בין השמות שהזרימו מיליארדי דולרים לתעשיית אריכות החיים. הצצה לחברות וההשקעות והגישות המדעיות שבעזרתן רוצים האולטרה-עשירים לקנות עוד כמה שנות חיים טובות.

כמה הייתם משקיעים באפשרות לחיות עד גיל 150 או יותר, או לזכות ב־20 שנים בריאות נוספות?

כשמדובר באולטרה־עשירים, הסכום מגיע ליותר מ־5 מיליארד דולר ב־25 השנים האחרונות. כך על פי ניתוח שערך הוול סטריט ג'ורנל לעסקאות השקעה באריכות חיים המופיעות ב־PitchBook, בדוחות חברות ציבוריות ובדוחות רגולטוריים.

ענקי עמק הסיליקון, פיטר ת'יל, סם אלטמן, יורי מילנר ומארק אנדריסן, הם בין השמות הידועים שמאחורי שטף הכסף הזורם אל תעשיית אריכות החיים. מסע החיפוש של ת'יל אחר חיים ארוכים יותר מתפרס על פני כמעט תריסר חברות - חלקן מימנה חברת הון הסיכון שלו ואחרות מימנה עמותה שהוא תמך בה, שגייסה יותר מ־70 מיליון דולר, על פי ניתוח של הג'ורנל.

הם ומשקיעים עשירים אחרים סייעו לדחוף את מה שהיה בעבר תחום אקדמי נידח אל המיינסטרים התרבותי.

חברות רבות נכשלות בסופו של דבר, אך האולטרה־עשירים וחסידים אחרים של התחום עוקבים אחר הכסף והמדע כדי להחליט היכן להשקיע ומה לקחת.

הנה הצצה לרשת היזמים והמשקיעים הגדולים שבונים את תחום אריכות החיים, לצמיחה של הסקטור ולגישות המדעיות שעליהן הם מהמרים.

מי מהמר בגדול

החברות הללו הן חלק מאוסף של יותר מ־200 חברות סטארט־אפ ועמותות שבהן מעורבים כמעט 1,000 משקיעים. יחדיו הן גייסו יותר מ־12.5 מיליארד דולר, לא רק מהאולטרה־עשירים אלא גם ממשפיעני רשת, מדענים־ידוענים ושחקנים, המצויים במרדף אחר פריצת דרך. כך לפי הניתוח של הג'ורנל.

מנכ"ל OpenAI אלטמן, החניך של ת'יל, הימר בגדול בסכום של 180 מיליון דולר על Retro Biosciences, שמתכננת לפתח תרופות להצערת תאים ותכנות מחדש שלהם. מנכ"ל רטרו ג'ו בטס־לקרואה עבד בעבר ב־Halcyon Molecular, סטארט־אפ לשעבר בתחום הביוטק, שהקימה קרן פאונדרס פאנד של ת'יל.

הקרן של ת'יל גם מימנה את NewLimit, שייסד בשותפות מנכ"ל קוינבייס בריאן ג'ונסון ב־2021. NewLimit, שמתמקדת בהיפוך הזדקנות תאים, גייסה יותר מ־200 מיליון דולר ממשקיעים אולטרה־עשירים, ובהם לפחות תשעה מיליארדרים או הקרנות שלהם, בהם המייסד המשותף של פלנטיר ג'ו לונסדייל, מנכ"ל גוגל לשעבר אריק שמידט והמייסד המשותף של סאן מיקרוסיסטמס וינוד קושלה. פיטר דיאמנדיס, יזם מעמק הסיליקון וחסיד אריכות חיים, השקיע גם הוא בחברה.

הקרן של לונדסדייל, 8VC, מימנה את סטארט־אפ התחדשות התאים Altos Labs, שגייס תמיכה גם מ־Arch Venture Partners של רוברט נלסן וממשקיע הטק מילנר.

לא כל ההימורים על אריכות חיים משתלמים. Unity Biotechnology גייסה 355 מיליון דולר מאז 2013 במטרה לפתח תרופות המתמקדות בתאים הקשורים להזדקנות, כך לפי דיווחי החברה לרשויות. החברה נמחקה לאחרונה מנאסד"ק והודיעה בחודש יוני על תוכנית פירוק.

הקרן של קושלה השקיעה בכמה סטארט־אפים בתחום, שיחדיו גייסו יותר ממילארד דולר, כך לפי ניתוח הג'ורנל. קושלה ונצ'רס והקרן של משקיע הון הסיכון אנדריסן השקיעו ב־BioAge Labs. מייסד סיילספורס מארק בניוף והקרן של קושלה השקיעו ב־Viome Life Sciences. גם קרן BOLD Capital Partners, שדיאמנדיס הוא אחד ממייסדיה, השקיעה ב־Viome.

סטארט־אפים בתחום אריכות החיים זוכים באופן הולך וגובר למימון מצד ידוענים ואנשים אחרים המקושרים היטב. Function Health, המתמקד בבדיקות מעבדה והצעות לאורח חיים, משך השקעות מצד הקומיקאי קווין הארט, השחקן מאט דיימון וד"ר קייסי מינס, שהייתה המועמדת של טראמפ לתפקיד שרת הבריאות.

בכמה כסף מדובר?

הכסף זורם מכמה מן המשקיעים העשירים ביותר, ומה שמניע אותם הוא הקשרים האישיים שלהם והנושאים שמלהיבים אותם.

גיוס הכספים של בריאן ארמסטרונג עבור NewLimit כולל סבב של 130 מיליון דולר במאי. בין המשקיעים בחברה נכללות קרנותיהם של המיליארדרים קושלה ות'יל.

Altos, שהושקה בשנת 2022, גייסה 3 מיליארד דולר - הסכום הגבוה ביותר מבין החברות שזיהה הג'ורנל - לפיתוח טכנולוגיה להצערת תאים. Insilico Medicine, חברת גילוי תרופות מבוססת בינה מלאכותית, הנתמכת בידי BOLD Capital של דיאמנדיס, גייסה יותר מ־500 מיליון דולר לטיפול במחלות רבות הקשורות לגיל. חברה נוספת, BioAge Labs, המפתחת תרופות לטיפול במחלות הזדקנות, גייסה 559 מיליון דולר, הכוללים השקעות מקרן קושלה ונצ'רס ומקרן a16z של אנדריסן.

מנכ"לית BioAge קריסטן פורטני נפגשה במעבדה בסטנפורד עם משקיעים שהתעניינו במחקר שלה, ופגשה משקיעים פוטנציאליים גם דרך מעורבותה במפגשים סגורים - "סלון" לחסידי אריכות חיים - שמנהל בטס־לקרואה.

BioAge הונפקה לציבור בשנת 2024 כדי לגייס כספים לפיתוח תרופה להשמנת יתר ועבור תוכניות אחרות. ניסוי בתרופה להשמנת יתר הופסק בהמשך אותה השנה עקב חששות הנוגעים לבטיחות. BioAge השיקה השנה ניסוי חדש בתרופה אחרת להשמנת יתר.

"הרבה אנשים כבר עוברים את גיל 100 והם בריאים. אז למה זה לא יכול להיות בר־השגה עבור כולנו?", אמרה פורטני.

זה הרעיון שתפס אחיזה ועוזר להניע משקיעים. סבב הגיוס הממוצע לחברות אריכות חיים גדל ביותר מ־20% בעשור האחרון לכמעט 43 מיליון דולר השנה, לפי חישובי הג'ורנל.

למה הם משקיעים

רבים מהאנשים האולטרה־עשירים הנוהרים אל תחום אריכות החיים מונעים מסיבות אישיות מאוד.

נבין ג'אין אומר שמותו של אביו מסרטן הלבלב היה מה שהוביל אותו להקים את חברת Viome Life Sciences, שגייסה מעל ל-230 מיליון דולר. Viome מוכרת בדיקות בריאות ביתיות ומנתחת את הנתונים, כדי להמליץ ​​על תזונה ותוספי תזונה מותאמים אישית. ג'אין, מיליארדר, השקיע 30 מיליון דולר מכספו הפרטי ב-Viome. גם בניוף וקושלה ונצ'רס נמנים על המשקיעים. "אני רוצה להפוך את ההזדקנות לעניין של בחירה", אומר ג'אין.

סטפן בנסל, מנכ"ל מודרנה, ניסה דיאטה שנועדה לחקות את ההשפעות של צום, שפותחה על ידי מדען אריכות החיים ולטר לונגו. מאוחר יותר, בנסל הוביל סבב גיוס של 47 מיליון דולר עבור חברת L-Nutra של לונגו, המפתחת תוכניות תזונה המדמות צום.

"אני רוצה להיות מסוגל להשפיע באופן המשמעותי ביותר", אומר בנסל.

קושלה, באמצעות הקרן שלו, הוא אחד ממשקיעי אריכות החיים המגוונים ביותר אותם זיהה הג'ורנל, כאשר כל אחת מהשקעותיו מתמקדת בהיבטים שונים של הזדקנות. "בגיל 70, אדם צריך להרגיש כמו בן 40", אמר במהלך ריאיון עם Superteam Podcast, קבוצה של חובבי מטבעות קריפטוגרפיים.

המדע שמושך כסף גדול

אין קונצנזוס בנוגע לדבר שהופך ארגון לחברה לאריכות חיים. הג'ורנל זיהה שלושה תחומים מרכזיים שבהם מתמקדים העשירים ביותר, לפי המטרות המדווחות בפומבי של החברות: מאמצים להשיב לאחור את ההזדקנות או לשנות אותה, פיתוח טיפולים למחלות הקשורות לגיל, או מכירת מוצרים או שירותים שנטען כי הם מביאים לשיפור הבריאות ולהארכת תוחלת החיים.

החיפוש אחר דרכים "לתכנת מחדש" ולחדש תאים הוא אחד מהטרנדים הלוהטים ביותר בחוגי עמק הסיליקון. הרעיון להחזיר אנשים למצב גופני צעיר יותר הוא מה שהזניק את Altos, Retro, Juvenescence ויותר מ-80 חברות נוספות לגייס כ-5 מיליארד דולר. Retro אומרת שהיא מנסה לגייס מיליארד דולר נוספים.

בין החברות המחפשות טיפולים למחלות הקשורות להזדקנות נמנות BioAge Labs. כמעט 60 חברות ביוטכנולוגיה בתחום זה גייסו כמעט 5 מיליארד דולר.

עבור אלו המעוניינים באסטרטגיות אנטי-אייג'ינג בהן ניתן להתנסות כבר עכשיו, כסף גדול זורם לחברות המוכרות התקני מעקב אחר הבריאות ותוספי מזון וקוסמטיקה. הן גייסו כ-2.6 מיליארד דולר.

מי מקדם את התחום

דמויות בולטות סייעו לבנות את המוניטין של תחום אריכות החיים בקרב משקיעים עשירים ובקרב הציבור, ייסדו חברות ויצרו ביקוש.

פיטר עטייה: מחבר ספר רב מכר בנושא אריכות חיים ומנחה פודקאסט פופולרי. עטייה ייסד את מרפאת Biograph היוקרתית יחד עם ג'ון הרינג, יזם מעמק הסיליקון.

דיויויד סינקלייר: מרצה פופולרי בחוגי אריכות החיים. מעבדת הגנטיקה של הפרופסור מהרווארד היא אתר פופולרי לביקור מצד אנשים עשירים המעוניינים ללמוד על מחקר היפוך ההזדקנות, ולפעמים לממן אותו.

בריאן ג'ונסון: הונו, המגיע מעמק הסיליקון, ונכונותו להוציא מיליון דולר בשנה על ניסויים עצמיים בניסיון להאט את הזדקנותו הובילו לסרט תיעודי של נטפליקס ולתשומת לב ציבורית.

פיטר דיאמנדיס: היזם והמשקיע גייס מיליארדרים ואנשים עשירים אחרים כתורמים לקרן XPrize שייסד, ולתחרות XPrize Healthspan שלה. הפרס הגדול של התחרות לפיתוח דרכים להיפוך היבטים של הזדקנות הוא 101 מיליון דולר.