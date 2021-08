בשעה שארה"ב רק מתחילה את הניתוח-שלאחר-מות אפגניסטן, וחילופי האשמות מסמרי שיער ממלאים את התקשורת הקלאסית ואת המדיה החברתית, אפשר להתחיל לשאול בזהירות את השאלה מי ירוויח.

כמובן, יתכן שאיש לא ירוויח, או בכל אופן רווח לא יצמח לשום ארץ עם גבולות מוכרים ועם עניין כלשהו בשמירת הסטטוס קוו. אפשר בהחלט להניח שהצופן הגנטי של הטליבאן כולל גן מהפכני-משיחי, ובלעדיו הם אינם יכולים להיות מה שהינם. ההיסטוריה רוויה מקרים של מהפכנים, המוכרחים לייצא את המהפכה שלהם, בין אם היא מדינית, או חברתית, או דתית; ואפשר שהטליבאן מוכרחים להיות במלחמה עם העולם החיצון, או לפחות חלק ממנו, כדי להיות טליבאן.

זו הנחה שאת עקבותיה אפשר למצוא בהתבטאויות הבאות מפקיסטן, שהמודיעין הצבאי הידוע לשמצה שלה העלה את הטליבאן לשלטון לפני 25 שנה. התנהגותם של חלק מהגנרלים הפקיסטניים היא צירוף של אידאולוגיה ושל פתולוגיה, אבל היא מצריכה דיון נפרד.

נשא תורן של הפתולוגיה הזו הוא הגנרל בדימוס, גולאם מוסטפא, לשעבר ראש הפיקוד האסטרטגי של צבא פקיסטן. שבועיים לפני נפילת כאבול הוא צייץ, "מאבקם של הטליבאן הוא בעל ממדים של עלילת גבורה. הוא מתחיל תהליכים לא-הפיכים, שיובילו להריסת אורח חייו של 'העולם החופשי'. אינשאללה".

Taliban’s struggle is of epic proportions. It has set in motion irreversible processes which will lead to destruction of " free world’s" way of life In Sha Allah

יום נפילתה של כאבול היה במקרה גם יום העצמאות ה-74 של הודו. זה היה אסון אסטרטגי בשביל הודו, שהושיטה סיוע ניכר, בייחוד צבאי, למשטר המודח בכאבול. הגנרל מוסטפא יצק קיתונות של בוז ושל סרקזם על ראשה של הודו. הוא צייץ: "אילמלא המוסלמים, רוב תושביה של תת היבשת ההודית לא היו יודעים אנושיות מהי; אילמלא פקיסטן לא היתה Hindia (משחק מלים על שמה של הודו ועל שם דתם של רוב תושביה - י"ק). עם האמירות האיסלאמית של אפגניסטן בשלטון, עוד סיוטי לילה לברהמינים הציונים".

But for Muslims, majority of inhabitants in subcontinent wouldn’t know what humanity stands for, but for Pakistan, there wouldn’t be any Hindia. With IEA, all but in power, more nightmares 4 Brahmin Zionists. 15August 2021 isn’t very happy day 4 Hindians.