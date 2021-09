השלד של הטריצרטופס הגדול ביותר שנמצא מעולם עכשיו במכירה

בבית המכירות דרו בפריז העלו לאחרונה הצעה מפתה לחובבי דינזואורים: שלד של טריצרטופס שנשמר מאובן בבוץ במשך 66 מיליון שנים, וכל מה שצריך כדי להפוך לבעלים החדש שלו הוא כ-1.2 מיליון אירו.

השלד, המכונה ביג ג'ון, כשמו כן הוא: אורך הגולגולת הוא 2.6 מטר ורוחבה 2, וממנה יוצאות שתי קרניים באורך של 1.1 מטר ורוחב של 30 ס"מ כל אחת, המסוגלות לשאת משקל של 16 טון - כך לפי מארגני המכירה הפומבית. ביג ג'ון, שגובהו 8 מטר, הוא הטריצרטופס הגדול ביותר שנמצא עד כה. עם נתונים כה מרשימים, בבית המכירות דרו בפריז מצפים שהשלד יימכר בסכום שבין 1.2 ל-1.5 מיליון אירו במכירה שתערך באוקטובר הקרוב.

הטריצרטופס - תלת קרן בתרגום חופשי - חי באזור צפון אמריקה של ימנו לפני 66-68 מיליון שנה. ביג ג'ון מצא את מותו בהצפה באזור דקוטה הדרומית, שם נמצא השלד במאי 2014 על ידי הגאולוג וולטר ו. סטיין ביל. שנה לאחר מכן הוא נחפר מתוך האדמה ומאז הוא שמור באיטליה.

יותר מ-60% מהשלד נשמר בבוץ, ומהגולגולת עצמה נשמרו 75%. ובכל זאת, ביג ג'ון נושא עליו פציעות של חיים לא קלים: שסע בצוואר כתוצאה מקרבות עם דינוזאורים קטנים יותר, על טריטוריה או סביב חיזור.

עם שלוש קרניים, מקור כשל תוכי ו"קישוט" שמגן על הצוואר שלו ממתקפות - הגולגולת של הטריצרטופס היא אחת מן הגדולות ביותר מבין חיות היבשה, כך לפי מוזיאון הטבע וההיסטוריה של בריטניה. הטריצרטופס היה אוכל עשב והגיע למשקל של 5.5 טון ולגובה של 9 מטר.

זאת לא הפעם הראשונה ששלד של דינוזאור הוצע למכירה. רק לפני שנה נקבע שיא במכירה של שלד כמעט שלם של טי-רקס בעבור 31.8 מיליון דולר.

Stan the T. rex just became the most expensive fossil ever sold https://t.co/PtxAr9PVEf pic.twitter.com/9tO4ViGqPY